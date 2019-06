Peugeot Competition , Straffi si aggiudica il Rally del Taro

La serie monomarca più ambita dai piloti privati si è confermata splendidamente incerta anche al RALLY DEL TARO. Terza gara e terzo diverso vincitore. Dopo Marcello Nicoli (Appennino Reggiano) e Michele Rovatti (Piancavallo) è toccato a Mirco Straffi chiudere da vincitore al suo debutto stagionale nella serie.

Secondo tradizione, la gara parmense ha unito alle difficoltà (e alla bellezza) delle sue strade, la solita variabilità meteo con improvvisi scrosci d’acqua che hanno aggiunto ulteriore incertezza ad una lotta incerta sin dal via e premiando alla fine il pilota più versatile fra i tre migliori in questa occasione. Dopo 140 km di prove speciali i tre contendenti hanno finito racchiusi in pochissimi secondi: successo per Mirco Straffi che ha preceduto Alessandro Zorra di 4”8 e Michele Rovatti di 9”8. Straffi ha fatto bottino pieno vincendo anche la Power Stage ed il relativo bonus di 3 punti davanti a Claudio Gubertini e Zorra.

Il toscano Michele Rovatti mantiene il comando della classifica generale davanti a Zorra, Gubertini, al giovane e promettente siciliano Alessandro Casella e a Straffi. Con giochi ancora apertissimi per tutti o quasi, visto che la classifica finale considererà per ciascun pilota solo i tre migliori risultati, limite a cui sono già arrivati i primi due della graduatoria, che dunque d’ora in poi dovranno iniziare a “scartare”.

Rovatti ha confermato anche al Taro di essere potenzialmente il più veloce, ma un errore gli è costato il primato e nel finale ha vanamente cercato di rimontare i due davanti che, però, gli hanno concesso solo pochissimi secondi.

Qualche rimpianto per Marco Leonardi che ha mancato il podio sia nella Power Stage (per appena un decimo di secondo!) che nella classifica finale. Brillante la prova del giovane Casella, quinto davanti ai più esperti Gubertini, andato a corrente alternata, Niki Buhler, Williams Zanotto e Mattia Casazza. A completare la top ten dii categoria, tutta di PEUGEOT 208 R2B, l’appassionato Giuseppe Gazzetti. Giornata sfortunata, invece, per Marcello Nicoli – che ha scelto di ritirarsi dopo l’iniziale testa coda costatogli diversi minuti – e Fabio Zanotto.

Prossimo appuntamento per la 208 Rally Cup PRO sarà il RALLY DEL CASENTINO in programma il 5 e 9 luglio.

208 Rally Cup PRO classifica dopo gara 3 di 5 (fra parentesi il numero di risultati utili). 1. Michele Rovatti 33 (3) punti, 2. Alessandro Zorra 26 (3), 3. Claudio Gubertini 21 (2), 4. Mirco Straffi 18 (1), 5. Alessandro Casella 17 (2); 6. Marcello Nicoli (1) 16, 7. Dimitri Tomasso 15 (1), 8. Niki Buhler 14 (3), 9. Marco Leonardi 11 (2), 10. Fabio Zanotti (2), Nicola Sartor (1) e Mattia Casazza (2) 6, 13. Williams Zanotto 5 (2), 14. Giuseppe Gazzetti 3 (2), 15. Lorenzo Ancillotti 1 (1).

