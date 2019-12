PEUGEOT e REBELLION uniti nella sfide del Campionato del Mondo Endurance

PEUGEOT e REBELLION hanno unito le loro forze per affrontare le sfide del Campionato del Mondo Endurance (WEC) e della 24 Ore di Le Mans.

Le due società sono iscritte dal 2022 nella categoria Hypercar, categoria che prevede l’utilizzo di propulsori ibridi. Faranno leva sulla passione comune per lo sport automobilistico, sul loro eccezionale albo d’oro e il loro know-how sportivo e tecnologico per fare brillare i loro colori in questo campionato.

Quest’unione è guidata dalla comune ambizione di portare al successo l’impegno di PEUGEOT nel campionato endurance e l’ingresso di REBELLION nella nuova era energetica di questo campionato, uno dei più prestigiosi del mondo. A partire da gennaio 2020, l’equipe tecnica definirà le grandi linee del progetto e, parallelamente, Peugeot Sport e REBELLION Racing creeranno la squadra.

Jean-Philippe IMPARATO, CEO del brand PEUGEOT: “PEUGEOT ha scritto delle belle pagine nella storia delle gare di endurance con le sue motorizzazioni benzina e Diesel e adesso vogliamo aprire un nuovo capitolo con la propulsione ibrida. L’annuncio della nostra partecipazione, qualche settimana fa, ha suscitato un grandissimo interesse. Siamo molto contenti, tanto più che questa nuova svolta sportiva ed energetica che attueremo accompagnerà i lanci delle nostre vetture Peugeot Sport Engineered. Sono ancora più convinto di quest’impegno perché siamo alleati con un grande partner. La passione, la perfezione e la performance di REBELLION sposano perfettamente i valori di PEUGEOT: Esigenza, Allure ed Emozione”.

Jean-Marc FINOT, Direttore di PSA Motorsport: “Siamo molto contenti di poterci associare a uno dei grandi protagonisti delle gare di endurance. L’esperienza e il know-how di REBELLION Racing nel WEC sono una carta vincente per creare una squadra forte e affrontare il 2022 nelle condizioni migliori. La loro ultima vittoria a Shanghai lo dimostra. I ruoli saranno suddivisi in base alle nostre rispettive competenze e tutti lavoreremo nella sede di Versailles-Satory”.

Alexandre PESCI, Presidente di REBELLION Corporation: “Ritengo che la passione delle nostre due aziende parli per noi, con un linguaggio comune e semplice. Costruiremo insieme una vettura e un team e ci batteremo in un campionato molto competitivo per costruire dei successi comuni”.

Calim BOUHADRA, Direttore di REBELLION Corporation: “Siamo giovani, ambiziosi e ribelli! Sono fiero di vedere che con PEUGEOT condividiamo gli stessi valori! Il know-how tecnico di Peugeot Sport abbinato all’esperienza di REBELLION Racing saranno caratteristiche decisive per iniziare questa nuova era dell’endurance con ambizioni chiaramente dichiarate”.

ALBO D’ORO DI PEUGEOT NELL’ENDURANCE

2011 (PEUGEOT 908 HDi FAP)

Campione Intercontinentale Le Mans Cup

2010 (PEUGEOT 908 HDi FAP)

Campione Intercontinentale Le Mans Cup

2009 (PEUGEOT 908 HDi FAP)

Vittoria e doppietta alla 24 Ore di Le Mans

2007 (PEUGEOT 908 HDi FAP)

Campione Le Mans Series

1993 (PEUGEOT 905)

Vittoria e tripletta alla 24 Ore di Le Mans

1992 (PEUGEOT 905)

Campione del Mondo Vetture Sport

Vittoria alla 24 Ore di Le Mans

Albo d’oro di REBELLION nell’Endurance

2017

Campione FIA Endurance Trophy LMP2 Team

2016

Campione FIA Endurance Trophy LMP1 Team

Vittoria alla 24 Ore di Le Mans LMP1 Privateer

2015

Campione FIA Endurance Trophy LMP1 Team Vittoria alla 24 Ore di Le Mans LMP1 Privateer

2014

Campione FIA Endurance Trophy LMP1 Team Vittoria alla 24 Ore di Le Mans LMP1-L / 4° assoluto

2013

Campione FIA Endurance Trophy LMP1 Team Campione ALMS Petit Le Mans

2012

Campione FIA Endurance Trophy LMP1 Team

Vittoria alla 24 Ore di Le Mans LMP1 Privateer / 4° assoluto Vittoria ALMS Petit Le Mans

2011

Campione Le Mans Series LMP1 Team