Pierre Budar Citroen Racing “Felici del podio conquistato in Australia”

E’ stata una stagione di alti e bassi quella vissuta dalla Citroen nel 2018. Meno competitiva del previsto in più di qualche occasione, la scuderia del Double Chevron si è resa protagonista anche di un cambio d’equipaggio in corsa dopo l’ennesimo incidente di Kris Meeke, che l’ha costretta a lasciare a casa il britannico. Note positive, come lo stesso boss Pierre Budar, ci ha tenuto a sottolineare, i podi in Messico, Finlandia e Australia e il sigillo del vecchio leone Loeb in Catalogna.

Come valuta l’ultima uscita della stagione della squadra?

“Chiaramente siamo soddisfatti del terzo posto che segue il successo strappato in Spagna. In particolare abbiamo fatto una prima tappa eccellente sfruttando al massimo la buona posizione di partenza e chiudendo ai primi due posti. Poi, sabato, per qualche errore, non siamo riusciti a ripeterci, ma Mads si è tenuto a distanza ravvicinata dalla top 3. Sapevamo che a fronte del meteo e delle caratteristiche del percorso, domenica sarebbe potuto succedere di tutto ed infatti le condizioni insidiose del fondo hanno tolto dalla gara diversi piloti, mentre Ostberg, a suo agio sulla C3, ha prodotto una performance solida. Alla fine anche grazie al team che non ha mai messo il piede in fallo è arrivato questo risultato”.

Come analizza il campionato appena terminato?

“Ovviamente abbiamo avuto un andamento ondivago. Direi che nella seconda parte siamo andati meglio, nello specifico penso ai podi ottenuti qui e a Jyväskylä, più il trionfo in Catalogna. Ci tengo quindi a ringraziare Mads e Torstein (Eriksen), ma pure Craig Breen e Scott Martin per il loro supporto. Hanno dato il 100% e contribuito alla svolta. Con loro abbiamo stretto un forte legame e ora possiamo guardare al 2019 con maggiore fiducia e tranquillità. Anche se siamo ancora in fase di trasformazione e progressione, le cose si stanno gradualmente assestando e andando nella giusta direzione”.

Ormai l’anno venturo è alle porte…

“Infatti, non appena torneremo in Europa cominceremo a preparare i test in modo da consentire ai nostri equipaggi (Sébastien Ogier- Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi- Janne Ferm) di familiarizzare con la C£ WRC e proseguire lo sviluppo. La prospettiva di lavorare con questi ragazzi è una grande motivazione per tutto il nostro gruppo”.