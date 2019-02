Pierre Budar Direttore di Citroen Racing, conquistiamo il secondo podio

Come giudica la prestazione di Esapekka e Janne?

Straordinaria! Sapevamo che erano in grado di ottenere questi risultati ma siamo rimasti colpiti dalla loro lucidità, la loro solidità e l’approccio in crescendo dopo il testa-coda del primo giorno. Sono riusciti ad alzare il tono, a poco a poco, senza commettere nessun errore. E’ una grande soddisfazione vederli ottenere il secondo miglior risultato della loro carriera nel WRC, già nella loro seconda gara con la C3 WRC, tanto più che sono due ragazzi giovani, modesti e simpatici, con cui è molto piacevole lavorare.

Invece Sébastien e Julien non sono riusciti a concretizzare il risultato…

Sapevamo che sarebbe stato un duro compito per loro fare da apripista in questo terreno, noto per avere sempre più grip man mano che aumentano i passaggi delle vetture, il che è stato confermato, anche se al momento del loro piccolo errore erano in una posizione di tutto rispetto. Comunque hanno reagito nel modo giusto, non si sono demoralizzati e hanno lavorato con la squadra per conoscere meglio la C3 WRC. La loro assoluta determinazione li ha giustamente premiati nella Power Stage. Alla stregua di Esapekka e Janne, hanno dimostrato, facendo segnare i 3 migliori tempi, che la nostra vettura, già seconda qui l’anno scorso, è definitivamente a suo agio su questo percorso difficile da affrontare, anche perché non si corre molto spesso sul ghiaccio e sulla neve. Questo ci sprona a continuare il nostro impegno in questa direzione, già dalla prossima gara in Messico, in cui ci attendiamo una lotta altrettanto serrata.