Prosegue i test della Opel Corsa-e Rally

dobbiamo trovare l’assetto più equilibrato del telaio, per cui a gennaio inizieremo a simulare alcune vere prove speciali”.

Dopo aver completato lo sviluppo della Opel Corsa-e Rally, si procederà alla costruzione di una vettura che servirà da modello per le auto destinate alla clientela. Si prevede di costruire circa 20 esemplari per la stagione 2020/21, dei quali un massimo di 15 saranno consegnati ai team clienti in estate, in tempo per il primo evento di prova di luglio.

L’assetto ideale: modalità di guida per le prove speciali e sessioni su strada

La Opel Corsa-e Rally monta la stessa batteria dell’auto di serie. La capacità della batteria è di 50 kWh e permette di raggiungere un’autonomia di 337 km nel ciclo WLTP. Per ottimizzare l’autonomia per le prove rally, sono previste tre modalità di guida: in “modalità competizione”, la massima potenza e la coppia massima sono disponibili. Le auto elettriche vantano una coppia particolarmente elevata, per cui la “modalità pioggia” offre una curva della coppia adatta alle superfici scivolose. Nei trasferimenti tra una prova e l’altra e per raggiungere l’assistenza le squadre utilizzeranno la “modalità eco” orientata al risparmio di energia.

È già possibile ordinare la Opel Corsa-e Rally, mentre ci si potrà iscrivere alla ADAC Opel e-Rally Cup 2020/21 a partire dal 15 dicembre 2019. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.opel-motorsport.com o su www.adac.de/e-rally oppure scrivendo una mail a customer@opel-motorsport.com.