Rally d’ Australia, Citroen sul podio con Ostberg

Esaltato dalla pioggia e dalle condizioni difficili che hanno contraddistinto gli ultimi 83,96 chilometri del Rally d’Australia, l’equipaggio Citroen Racing formato da Mads Ostberg e Torstein Eriksen è riuscito a conquistare l’ultimo posto disponibile sul podio regalando così una gioia parziale alla scuderia di Double Chevron. Il norvegese ha brillato soprattutto nella penultima speciale quando si è avvicinato ai tempi dei primi e alla fine ha potuto beneficiare del ritiro del primo nella classifica provvisoria.

Meno soddisfacente è stata invece la prestazione di Craig Breen e del suo navigatore Scott Martin. Mostrando di mancare ancora di solidità e i esperienza l’irlandese si è fatto più volte trarre in inganno dalla scivolosità del fondo rischiando di uscire di strada, ma al traguardo finale è giunto comunque in una discreta settima piazza.

“E’ stato un evento abbastanza insidioso per noi, specialmente dopo lo sbaglio commesso sabato che ci ha costretto domenica a fare da “apripista” su speciali tanto complicate”, ha analizzato proprio il 28enne. “Detto ciò il positivo è che nuovamente abbiamo fatto vedere di avere un buon passo con la C3, in particolare nella prima tappa”.

“Nel complesso il weekend ci ha visto protagonisti di diversi momenti buoni, soprattutto nella prima giornata quando addirittura eravamo al comando”, le parole di Ostberg. “Poi però ha avuto anche dei bassi. Ad esempio nella tappa di sabato mi sono sentito meno a mio agio. Non è stato facile tornare a gareggiare dopo due mesi di pausa del round del Galles. Ad ogni modo ho cercato di tenere viva la battaglia, non mollare e mettere pressione agli avversari. La nostra costanza e competitività su un percorso viscido come quello incontrato l’ultimo giorno ci ha premiati”. (ABMnews)

CLASSIFICA FINALE

1 Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) 2h59’52’’0

2 Paddon / Marshall (Hyundai i20 WRC) +32’’5

3 Ostberg / Eriksen (Citroën C3 WRC) +52’’2

4 Lappi / Ferm (Toyota Yaris WRC) +1’02’’3

5 Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +2’30’’8

6 Evans / Barritt (Ford Fiesta WRC) +3’05’’1

7 Breen / Martin (Citroën C3 WRC) +8’59’’1

CAMPIONATO DEL MONDO PILOTI

Sébastien Ogier – 219 points

Thierry Neuville – 201 points

Ott Tänak – 181 points

Jari-Matti Latvala – 128 points

Esapekka Lappi – 126 points

Andreas Mikkelsen – 84 points

Elfyn Evans – 80 points

Hayden Paddon – 73 points

Dani Sordo – 71 points

Mads Ostberg – 70 points