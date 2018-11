Rally d’Australia, Il duo Citroen perde la leadership

I 133 km cronometrati della seconda giornata di gara agli Antipodi ha visto i due equipaggi Citroen Racing in leggera difficoltà.

Chiusa la tappa di venerdì in seconda posizione Craig Breen ha subito un rallentamento nella PS 10 a causa di un problema all’acceleratore, mentre nella prova successiva a causa di un errore di guida ha danneggiato la sospensione posteriore destra. Penalizzato per essersi presentato in ritardo allo start dello stage 12, ha concluso al 10° posto.

Malgrado un inizio arrembante sulla scia di quanto fatto nel giorno d’apertura, Mads Ostberg ha presto perso la testa della graduatoria provvisoria venendo scavalcato dalle Toyota di Tanak e Latvala e dalla Hyundai di Paddon. Per il norvegese però la nota positiva di tempi costantemente da top 5.

“Ci aspettavamo di più dalla tappa odierna, ma questo genere di prove non si è rivelato ideale per i nostri piloti”, ha dichiarato il team principal Pierre Budar. “Nonostante l’errore Craig ha segnato crono competitivi, mentre Mads è molto vicino al podio. Considerato che manca ancora molta strada, tutto può ancora succedere”.

“Non è stata la nostra giornata”, ha riconosciuto Breen. “Sono stato sfortunato perché quella sbavatura mi è costata parecchio. Sono piuttosto deluso visto che avevo la velocità per fare bene. In compenso domenica sarò il primo a partire. Cercherò di godermi queste magnifiche prove fino alla fine”.

“Ho faticato a trovare il ritmo e il bilanciamento, soprattutto nei passaggi del pomeriggio, inoltre siamo stato ostacolati dalla pioggia caduta durante la super speciale serale”, l’analisi di Ostberg. “Nel complesso ho combattuto senza mai mollare e ho fatto bella figura. Questo è l’obiettivo anche per domani”. (ABMNEWS)

CLASSIFICA GENERALE

1 Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) 2:07:52.0

2 Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +21.9

3 Paddon / Marshall (Hyundai i20 WRC) +26.3

4 Ostberg / Eriksen (Citroën C3 WRC) +46.6

5 Lappi / Ferm (Toyota Yaris WRC) +50.4

6 Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +1:44.8

7 Evans / Barritt (Ford Fiesta WRC) +2:04.6

8 Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +2:35.2

9 Suninen / Markkula (Ford Fiesta WRC) +2:49.0

10 Breen / Martin (Citroën C3 WRC) +6:26.8