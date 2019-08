Rally di Finlandia, La coppia Citroen Lappi-Ferm sale in seconda posizione

Si sono aggiudicati due speciali, la 16 e la 18, e hanno tenuto testa ad un Jari-Matti Latvala piuttosto in formacon la Toyota. Nonostante alcuni problemi di downforcein mattinata Esapekka Lappi e Janne Ferm hanno saputo regalare spettacolo nella terza giornata di azione al Rally di Finlandia. Storia diversa invece per l’altro equipaggio Citroen Racing formato da Sébastien Ogiere Julien Ingrassia. Il duo francese non è infatti riuscito a dare il 100% a causa di un malessere che ha colpito il campione di Gap nella notte e che lo ha fortemente debilitato. Quinto a 53” dalla vetta, potrebbe comunque nello sprint finale di domenica superare AndreasMikkelsen, distante di appena 3”, anche oggi non perfetto al volante della sua Hyundai, ma autore di uno scratch nella PS 19.

Al comando della gara ha quindi chiuso Ott Tänak, il migliore in quattro PS, e decisamente a suo agio sulla Yaris.

Discreta la prova di Craig Breen, sesto e non troppo lontano da Ogier. Per il nordirlandese, tornato nel WRC, con la Hyundai, soltanto qualche problema di pressione pneumatici.

Settimo Thierry Neuville, come venerdì ancora fuori forma e incapace di tirare fuori il massimo dalla sua i20. Dietro al belga Teemu Suninen con la Ford Fiesta, deluso per la sua mancanza di ritmo, ma decisamente più veloce del collega di marca Gus Greensmith.

Ultimo della top 10 Kalle Rovanpera, al vertice tra le WRC-2 Pro, con la Skoda Fabia R5 EVO. Tra le WRC2 infine Nikolay Gryazin, su Fabia R5, ha terminato davanti a tutti.

Classifica Rally di Finlandia dopo la PS 19:

1​Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC​

2​Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC​+00:16.4

3​Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC​+00:28.8

4​Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC​+00:50.5

5​Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC​+00:53.3

6​Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 CoupeWRC​+00:59.1

7​Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC​+01:19.3

8​Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC​+02:05.3

9​Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC​+04:09.7

10​Rovanperä K./ Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 Evo​+06:33.5