Rally di Spagna, i piloti del Citroen Racing scaldano i motori

Riflettori puntati sul penultimo Rally della stagione, l’unica gara nel calendario WRC su fondo misto terra e asfalto, vedrà ancora una volta Sébastien Ogier – Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi – Janne Ferm, gli equipaggi del Citroën Total World Rally Team, impegnarsi al massimo, con la coppia francese determinata a conquistare il settimo titolo mondiale consecutivo, a bordo della C3 WRC.

Una vera sfida, questo Rally impone agli equipaggi di passare da una superficie all'altra senza il tempo per adattarsi. Richiede anche che le vetture siano performanti sullo sterrato del primo giorno tanto quanto sull'asfalto dei due successivi, con i team tecnici che devono riuscire a passare da una configurazione all'altra in breve tempo. Vincitore delle ultime due edizioni, il Citroën Total World Rally Team, ha già dimostrato la sua abilità in questa gara, con un totale di undici vittorie in Catalogna, di cui cinque (2010, 2011, 2012, 2017 e 2018) da quando il tracciato ha adottato un fondo misto. Con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, vincitori per tre volte su questo tracciato (2013, 2014 e 2016), il team Citroën ha legittime ambizioni per questo weekend, anche se la seconda posizione in partenza venerdì non può essere considerata un vantaggio. Confortato dai recenti test effettuati a bordo della C3 WRC, il team affronta la gara determinato a cercare di invertire la tendenza in campionato.

Esapekka Lappi e Janne Ferm, con un migliore ordine di partenza (7°) in caso di tempo clemente il primo giorno potrebbero mettere una seria ipoteca sul posto d’onore, ed essere alleati importanti per Sébastien e Julien. Esapekka infatti è ormai in totale sintonia con la C3 WRC su terra, come dimostra il secondo posto conquistato in Finlandia e in Turchia. Nelle crono su asfalto in programma, molto simili ai circuiti, potrà ricorrere a tutta la sua esperienza di kartman.

Per prepararsi al meglio, il team francese ha effettuato una sessione intensiva di quattro giorni di test in Catalogna, tre dei quali destinati esclusivamente a ottimizzare la competitività della C3 WRC su asfalto. Con le migliorie effettuate in questa occasione e l’impegno che lo caratterizza da sempre, il team avrà le carte in regola per tentare il tutto per tutto in campionato.

HANNO DETTO …..

Pierre Budar, Direttore di Citroën Racing

«Naturalmente questo appuntamento è di vitale importanza per noi se vogliamo rimanere in corsa per il titolo. E nonostante le nostre due vittorie all’attivo, abbiamo preparato questa prova con impegno, attenzione ai dettagli e grande motivazione. Abbiamo concentrato i nostri test su asfalto, realizzando notevoli progressi sui differenziali, la geometria e gli ammortizzatori, anche se solo la gara ci dirà se è stato sufficiente. Per lo sterrato, anche se possiamo fare ancora meglio, abbiamo dimostrato recentemente di essere migliorati su questa superficie, quindi faremo tesoro di questa solida base e cercheremo di ottimizzarla ulteriormente nel nostro lavoro di preparazione.»

Sébastien Ogier, Pilota del Citroën Total WRT

«Mi piace gareggiare su diverse superfici, quindi amo molto questo rally e lo affronto con la ferma intenzione di fare punti. Per continuare a sperare, l’unica opzione che abbiamo è togliere punti a Ott. Vista la nostra posizione di partenza nella prima giornata, non sarà facile per noi, ma non voglio pormi più dubbi del necessario. Sono sicuro che su asfalto saremo più performanti. Le sensazioni alla conclusione dei test di questi ultimi tempi sono positive, ma solo il cronometro e il confronto con i nostri rivali ci permetterà di verificare se i progressi realizzati sono sufficienti.»

Numero di partecipazioni alla prova: 11

Numero di vittorie: 3 (2013, 2014 e 2016)

Esapekka Lappi, Pilota del Citroën Total WRT

«Mi piace l’idea di un rally su fondo misto, anche se rappresenta una vera sfida, in particolare il sabato mattina, con il passaggio dalla terra all’asfalto senza transizione intermedia, dove devi riuscire a prendere immediatamente il ritmo sin dalla prima curva. Spero in un meteo asciutto il venerdì, in modo da trarre vantaggio dalla mia posizione di partenza, tanto più che oggi abbiamo dimostrato di essere a un buon livello su terra. Adoro le speciali su asfalto, sono fluide e a volte veloci e, se non piove, in generale restano abbastanza pulite. Sono proprio queste caratteristiche che mi ricordano i miei trascorsi in pista. Dovremmo essere più competitivi rispetto alle precedenti gare su asfalto, perché durante i test abbiamo sistemato alcuni aspetti, ma per sapere veramente a che punto siamo dovremo aspettare le prime crono.»

Numero di partecipazioni alla prova: 3

Miglior risultato: 7° (2018)

I NUMERI CHIAVE

17 speciali per 325,56 km cronometrati totali

speciali per km cronometrati totali 1h15’ il tempo di intervento concesso venerdì sera alle squadre tecniche per modificare la configurazione delle vetture da terra a asfalto

il tempo di intervento concesso venerdì sera alle squadre tecniche per modificare la configurazione delle vetture da terra a asfalto 32 pneumatici Michelin a disposizione, 16 per sterrato (da scegliere tra 10 a mescola media e 16 a mescola dura) e 16 per asfalto (da scegliere tra 12 a mescola morbida, 16 a mescola dura e 8 per la pioggia)

pneumatici Michelin a disposizione, 16 per sterrato (da scegliere tra 10 a mescola media e 16 a mescola dura) e 16 per asfalto (da scegliere tra 12 a mescola morbida, 16 a mescola dura e 8 per la pioggia) 11 i successi di Citroën nel Rally di Spagna: 1 con Xsara Kit-Car (1999), 2 con Xsara WRC (2005 e 2006), 4 con C4 WRC (2007, 2008, 2009 e 2010), 2 con DS3 WRC (2011 e 2012) e 2 con C3 WRC (2017 e 2018).

PROGRAMMA DEL RALLY DI SPAGNA (GMT +2 fino al 27/10, GMT+1 in seguito)

Unica prova realmente mista in calendario dal 2010, il Rally di Spagna debutta venerdì con una giornata su terra di 129,70 chilometri cronometrati, la più lunga del week end. Su questi tracciati così variegati, che vengono “spazzati” in caso di meteo asciutto, gioca un ruolo importante l’ordine di partenza così come la polvere, che spesso resta in sospensione per dei lunghissimi minuti. In caso di condizioni meteorologiche avverse invece lo scenario cambia completamente e rimescola le carte… I pezzi forti di questa prima giornata di gara saranno i due passaggi nell’ex speciale di Terra Alta, ribattezzata La Fatarella – Vilalba (38,85 km). Quando percorreranno i numerosi chilometri su asfalto, molto tecnici, utilizzando pneumatici da sterrato, gli equipaggi avranno la possibilità di allungare le distanze. Nelle giornate di sabato e domenica invece la gara si disputerà sulle strade asfaltate della Catalogna, molto simili a un circuito, con rispettivamente 121,72 e 74,14 chilometri cronometrati.

Il percorso del Rally di quest’anno è praticamente la fotocopia del tracciato dello scorso anno. Uniche vere modifiche sono l’eliminazione della super speciale d’apertura nelle vie di Barcellona e la sostituzione la domenica della PS di Santa Marina con La Mussara (20,72 km), percorsa per l’ultima volta nel 2014 in senso inverso e che fungerà da Power Stage.

Le superfici miste impongono il cambio della configurazione delle vetture, dalla versione terra a quella per asfalto, il venerdì sera. Per questo, il tempo di assistenza è stato portato a un’ora e quindici minuti, invece dei soliti quarantacinque minuti previsti. Anche se si tratta di un’operazione provata più volte in officina, questa resta una sfida importante per i team tecnici che devono lavorare ben coordinati tra di loro, con la massima precisione e velocità: uno spettacolo da non perdere per i numerosi spettatori che spesso vengono nel parco per assistervi.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

09h01: Shakedown (2,00 km su terra)

19h00: Cerimonia di partenza (Salou)

VENERDÌ 25 OTTOBRE

08h00: Partenza dal parco assistenza di PortAventura

09h23: PS 1 – Gandesa 1 (7,00 km)

10h03: PS 2 – Horta-Bot 1 (19,00 km)

11h13: PS 3 – La Fatarella – Vilalba 1 (38,85 km)

13h23: Assistenza A (PortAventura – 40’)

15h26: PS 4 – Gandesa 2 (7,00 km)

16h06: PS 5 – Horta-Bot 2 (19,00 km)

17h16: PS 6 – La Fatarella – Vilalba 2 (38,85 km)

19h51: Flexi service B (PortAventura – 1h15’)

SABATO 26 OTTOBRE

07h30: Partenza e assistenza C (PortAventura – 15’)

09h00: PS 7 – Savallà 1 (14,08 km)

09h41: PS 8 – Querol 1 (21,26 km)

10h38: PS 9 – El Montmell 1 (24,40 km)

12h10: Assistenza D (PortAventura – 40')

14h01: PS 10 – Savallà 2 (14,08 km)

14h42: PS 11 – Querol 2 (21,26 km)

15h38: PS 12 – El Montmell 2 (24,40 km)

17h30: PS 13 – Salou (2,24 km)

18h00: Flexi service E (PortAventura – 45’)

DOMENICA 27 OTTOBRE

06h45: Partenza e assistenza F (PortAventura – 15’)

07h41: PS 14 – Riudecanyes 1 (16,35 km)

08h38: PS 15 – La Mussara 1 (20,72 km)

09h48: Assistenza G (PortAventura – 30’)

10h54: PS 16 – Riudecanyes 2 (16,35 km)

12h18: PS 17 – La Mussara 2 Power Stage (20,72 km)

13h41: Assistenza H (PortAventura – 10’)

14h01: Podio (Salou)