Rally Montecarlo, Dopo 8 PS la Citroen di Ogier al comando

Non poteva chiudersi meglio il secondo giorno di battaglia al Rally di Montecarlo per il campione transalpino Sébastien Ogier e la Citroen. Velocissimo nelle PS 5 e 6, il driver di Gap ha via via recuperato terreno fino a scavalcare tutti.

“Onestamente avrei firmato per un risultato del genere a questo punto della corsa“, ha dichiarato in serata. “Nel pomeriggio non ho fatto la scelta migliore di gomme e con l’annullamento della ps 3 per ragioni di sicurezza (ndr presenza eccessiva di pubblico nelle zone interdette), la Hyundai ne ha beneficiato. Per il momento la lotta sembra essere con Neuville”.

Se Ogier ne ha ben donde di sorridere, lo stesso non si può dire per Esapekka Lappi. Il finlandese ha colpito una pietra nel corso della PS 6 danneggiando in maniera grave il braccetto della sospensione e la trasmissione, motivo per cui ha dovuto dire addio alla battaglia. Da Citroen Racining è comunque giunta la conferma che potrà ripartire sabato mattina.

Tornando alla cronaca, Thierry Neuville, è stato il più costante degli avversari del campione in carica e ora è ad appena 2”. Terzo il compagno di squadra del belga Andreas Mikkelsen, pressato da vicino dalla Toyota Yaris di un anonimo Jari-Matti Latvala.

Incollato al finnico Sébastien Loeb con la terza i20 Coupé WRC Plus. L’Extraterrestre, in leggera difficoltà con la scelta gomme non è riuscito a sfruttare i benefici dei due scratch ottenuti in entrambi i passaggi sulla Roussieux – Laborel (PS 4 e 7). Qualche problema di pneumatici l’ha accusato pure Eflyn Evans su Ford Fiesta, sesto a 1’47.

A 2’34 invece Ott Tänak. Tra i protagonisti della gara, l’estone della Yaris ha buttato via tutto con una foratura nella PS 7.

Dopo la gomma bucata nella PS 2, ha di nuovo commesso uno sbaglio Kris Meeke rompendo un cerchio e l’ammortizzatore anteriore sinistro della sua Toyota. Nel male l’irlandese è stato comunque fortunato visto che l’incidente è capitato proprio a fine giornata.

Nona piazza per l’ex calciatore del Manchester City Gus Greensmith su Ford Fiesta R5, primo nel WRC 2 Pro; quindi Yoann Bonato su C3 R5 a 7’06”. (RM Media)

Classifica Rally di Montecarlo dopo la PS 8

1 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC +00:02.0

3 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 WRC +01:17.7

4 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +01:25.1

5 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 WRC +01:25.9

6 Evans Elfyn/ Martin Scott Ford Fiesta WRC +01:47.5

7 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC +02:34.9

8 Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC +05:33.0

9 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta R5 +07:00.1

10 Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 R5 +07:06.7