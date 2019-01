Rally Montecarlo, La Citroen di Ogier davanti anche nella seconda giornata

Quando mancano appena quattro speciali alla fine del Rally di Montecarlo, Sébastien Ogier continua a comandare la corsa. Con approccio cauto e poco incline al rischio, il campione in carica ha gestito il suo vantaggio sulla Hyundai di Thierry Neuville, ma domenica dovrà certamente fare attenzione ai possibili attacchi del belga, praticamente attaccato alla sua Citroen.

“Quando ho visto le Toyota tanto in forma ho dovuto accelerare. Sarà una battaglia intensa domani, ma sono abbastanza convinto che sulle prove che restano la C3 risponderà bene”, l’ analisi del 35enne di Gap a fine tappa.

Mentre il 6 volte iridato può dirsi soddisfatto, ancora tanta sfortuna ha colpito la seconda C3 di Esapekka Lappi. Rientrato dopo l’incidente di venerdì, il finnico è stato bloccato da un guasto meccanico non appena partita la mattinata e per questo motivo non ha potuto più proseguire.

Più staccato dal duo di testa, per l’esattezza a 1’58, la Hyundai di Sébastien Loeb. Il driver di Haguenau, superate le difficoltà di scelta degli pneumatici di ieri, è stato in grado di recuperare terreno sugli avversari e risalire in zona podio.

Quarto e vicinissimo all’alsaziano Jari-Matti Latvala su Toyota, a sua volta incalzato dal collega di marca Ott Tänak. L’estone, davvero in forma questo sabato, ha firmato lo scratch in ognuna delle 4 PS disputate, riprendendosi così dalla delusione per la foratura patita nella speciale 7.

Sesto posto per l’ultima Yaris di Kris Meeke, fuori dai giochi e con la testa già alla Power Stage. Settimo e primo tra le WRC 2 Pro Gus Greensmith su Ford Fiesta R5.

Sul fronte ritiri, clamoroso errore per Andreas Mikkelsen, andato a sbattere con la sua Hyundai proprio sul traguardo della PS 9. Infine, guai nello stage 10 per Eflyn Evans. Il gallese ha perso il controllo della sua Ford Fiesta in un tratto ghiacciato ed è finito contro un albero. (RM Media)

Classifica Rally di Montecarlo dopo la ps 12:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC +00:04.3

3 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 WRC +01:58.7

4 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +02:01.0

5 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC +02:16.0

6 Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC +05:26.8

7 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta R5 +10:12.0

8 Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 R5 +11:43.4

9 Sarrazin S./ Renucci J. Hyundai i20 R5 +12:16.0

10 De Mevius G./ Wydaeghe M. Citroën C3 R5 +13:07.0