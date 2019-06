Rally Portogallo: podio per la coppia Citroen Ogier – Ingrassia

Alla fine Citroen Racing ha potuto festeggiare in Portogallo. Grazie al solito Kris Meeke, che ormai non salta gara senza combinarne una, Sébastien Ogier –Julien Ingrassia hanno non solo guadagnato i 5 punti extra della Power Stage, ma proprio in quel frangente hanno ereditato un terzo posto insperato. Un piazzamento che malgrado la buona notizia per la classifica generale, che continua a vederli al comando con 142 punti, li costringerà di nuovo in Sardegna ad aprire la strada. Per quanto concerne Esapekka Lappi – Janne Ferm, l’equipaggio finnico del Double Chevron ha chiuso un weekend difficile con un botto contro un terrapieno nella PS 16 che gli ha portato via parte dell’alettone e la sospensione anteriore sinistra.

A vincere il rally è stato dunque con merito Ott Tänak, ad oggi vero rivale dell’iridato di Gap per il mondiale essendo staccato di appena due lunghezze. L’estone della Toyota ha firmato due scratch nella PS 17 e 18.

In piazza d’onore il belga della Hyundai Thierry Neuville, il migliore nella speciale 16. Quarto è risalito Teemu Suninen. Il finlandese della Ford Fiesta è stato protagonista di una corsa discreta e senza particolari sbavature riuscendo a precedere il compagno di squadra Elfyn Evans, staccato di oltre 7’ per diversi problemi tecnici che lo hanno disturbato sin dal venerdì.

Ottimo sesto e trionfatore tra le WRC2-Pro il talentuoso Kalle Rovanpera su Skoda Fabia R5 EVO, davanti a Jari-Matti Latvala, in grado di recuperare terreno dopo l’errore di sabato che lo aveva fatto precipitare dalla top 3 all’undicesima posizione.

Ottavo l’altro rappresenta della Skoda Jan Kopecky, seguito dal francese Pierre-Loius Loubet che si è portato a casa la corsa tra le WRC2. Decimo Emil Bergkvist su Ford Fiesta R5.

Solamente ventesimo Sébastien Loeb su Hyundai, autore tra l’altro di uno sbaglio nello stage conclusivo quando a causa di una frenata troppo ritardata ha colpito un terrapieno. Infine, ventiquattresima l’altra i20 WRC Plus di Dani Sordo.

Classifica Rally del Portogallo:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:15.9

3 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC +00:57.1

4 Suninen Teemu/ Salminen Marko Ford Fiesta WRC +02:41.5

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Ford Fiesta WRC +07:08.3

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 Evo +10:34.2

7 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +11:28.2

8 Kopecký Jan/ Dresler Pavel Škoda Fabia R5 Evo +11:41.9

9 Loubet P./ Landais Vincent Škoda Fabia R5 +12:46.3

10 Bergkvist Emil/ Barth Patrik Ford Fiesta R5 +14:28

RM Media