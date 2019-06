Rally Sardegna, La C3 R5 di Rossetti e Morti scalda il motore

E' sbarcata in Sardegna la Citroën C3 R5 di Luca Rossetti ed Eleonora Mori per pronta ad affrontare il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, il primo su terra, al Rally Italia Sardegna che si disputerà dal 13 al 16 giugno, con 19 Prove Speciali per un totale di 310,52 chilometri cronometrati.

Per la C3 R5 di Luca Rossetti ed Eleonora Mori si tratta di una sfida inedita perché per la prima volta si confrontano con questo tipo di fondo, reso ancora più insidioso dalla presenza di pietre e sassi che metteranno a dura prova la resistenza degli pneumatici, l’affidabilità della meccanica, la resistenza fisica e la capacità di concentrazione dei piloti, specie se farà molto caldo come nelle passate edizioni.

Citroën Italia affronta con fiducia questa nuova ed impegnativa sfida contando sulle qualità innate della sua C3 R5, quest’anno al debutto assoluto nell’Italiano Rally e che sta crescendo di gara in gara, e del suo equipaggio, oltre che sulle prestazioni degli pneumatici Pirelli, quanto mai importanti su un tracciato così massacrante, e sull’assistenza dell’équipe tecnica di Fabrizio Fabbri.

L’equipaggio

Luca Rossetti: «Con l’Italia Sardegna siamo praticamente al giro di boa del CIR con il primo appuntamento su terra, che è anche l’appuntamento più impegnativo dell’intero campionato: non a caso è la tappa italiana del Mondiale Rally. È una gara che non ho mai disputato perché sugli sterrati ho corso solo ai tempi del Costa Smeralda quando era un appuntamento del Tricolore e devo dire che in quelle occasioni mi sono sempre difeso bene. Comunque, ciò che presenta il Rally Italia Sardegna è un fondo divertente, su cui mi piace molto guidare. In preparazione di questa gara abbiamo effettuato dei test sulla terra ferma ed il comportamento della C3 R5 mi ha subito trasmesso un ottimo feeling che mi dà fiducia per il rally. Per noi sarà una sfida da affrontare con molta intelligenza, innanzitutto perché è una gara di una lunghezza a cui noi del CIR non siamo abituati e, poi, perché prima di noi passeranno le WRC che comprometteranno senz’altro la tenuta del fondo, con tutte le conseguenze del caso. Determinante sarà il comportamento degli pneumatici, ma i Pirelli ci danno la massima sicurezza di tenuta. Secondo me, quindi, sarà una gara di strategia. La nostra sarà quella di essere il più veloci possibile fin da subito».

Eleonora Mori: «Se Luca può vantare qualche esperienza sugli sterrati sardi, per me questo Rally Italia Sardegna è il primo in assoluto, per cui dire che sono emozionata è dire poco! Poi, respirerò anche l’atmosfera impagabile che si vive stando accanto ai campioni e alle vetture del Mondiale Rally. Per quanto riguarda la nostra gara, credo che sarà quanto mai indispensabile il mio lavoro a fianco di Luca per aiutarlo ad evitare le tante insidie che di sicuro troveremo lungo le Speciali dopo che il fondo sarà stato “arato” dalle WRC. La nostra C3 R5 è a posto, noi siamo preparati, tutta la squadra di Citroën Italia è motivata. Non vedo l’ora che tutto abbia inizio!».

16° Rally Italia Sardegna – Il programma

Fondo: Terra

Percorso totale: 1.383,64 km

Prove speciali cronometrate: 19 per un totale di 310,52 km

Il Parco Assistenza è presso la Banchina Millelire e Piazzale della Pace, Alghero

Giovedì 13 giugno: 1 Prova Speciale di 2,00 km cronometrati

09h00: Shakedown

16h00: Partenza del Rally (Alghero)

17h00: SPS1 ITTIRI ARENA SHOW

18h00: Parco chiuso (Alghero)

Venerdì 14 giugno: 8 Prove Speciali per un totale di 124,20 km cronometrati

06h00: Parco Assistenza Alghero

08h03: PS2 – TULA 1

09h20: PS3 – CASTELSARDO 1

10h09: PS4 – TERGU – OSILO 1

11h18: PS5 – MONTE BARANTA 1

12h14: Parco Assistenza Alghero

14h42: PS6 – TULA 2

15h59: PS7 – CASTELSARDO 2

16h48: PS8 – TERGU – OSILO 2

18h04: PS9 – MONTE BARANTA 2

18h40: Parco Assistenza Alghero

Sabato 15 giugno: 6 Prove Speciali per un totale di 142,42 km cronometrati

05h20: Parco Assistenza Alghero

08h08: PS10 – COILUNA – LOELLE 1

09h11: PS11 – MONTI D’ALA’ 1

10h03: PS12 – MONTE LERNO 1

12h55: Parco Assistenza Alghero

16h08: PS13 – COILUNA – LOELLE 2

17h11: PS14 - MONTI D’ALA’ 2

18h03: PS 15 - MONTE LERNO 2

20h35: Flexi Service Alghero

Domenica 16 giugno: 4 Prove Speciali per un totale di 41,90 km cronometrati

07h15: Parco Assistenza Alghero

08h15: PS16 – CALA FLUMINI 1

09h08: PS17 – SASSARI – ARGENTIERA 1

11h15: PS18 – CALA FLUMINI 2

12h18: PS19 – SASSARI – ARGENTIERA 2 – PW STAGE

13h15: Parco Assistenza Alghero

13h25: Arrivo

15h00: Podio