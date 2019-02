Rally Svezia, Giorno 1, La Citroen di Ogier-Ingrassia seconda nella PS 1

Il secondo appuntamento iridato del 2019 in programma Svezia si è aperto con un testa a testa diretto tra piloti che si sono battuti sul fondo innevato dell’arena di Karlstadt, città che ospita tra l’altro il parco assistenza della manifestazione. Ad avere la meglio è stato Thierry Neuville, il quale, oltre a sconfiggere, seppure per un’inezia la C3 di Sébastien Ogier, ha anche piazzato la sua Hyundai davanti a tutti. Uno stato di forma, quello del belga, già mostrato nello shakedown del mattino quando aveva messo il suo nome in testa gruppo.

Decisamente a suo agio, almeno per il momento, su questo fondo, la i20 si è fatta sentire pure con Andreas Mikkelsen, terzo a 1”1 dal collega di marca.

Quarto posto per la Toyota di Ott Tanak, a precedere quella di Jari-Matti Latvala, che questo giovedì è ufficialmente diventato il pilota più longevo del WRC.

Sesto a 2”7 la Ford Fiesta di Teemu Suninen, quindi a 3” l’altra Citroen C3 del finlandese Esapekka Lappi, pronto a dare il 100% e a guidare “full gas” per l’intero fine settimana, su un terreno a lui particolarmente congeniale essendo cresciuto a pane e neve.

Ottavo un sorprendente Marcus Gronholm, rientrato solamente per questa gara a 51 anni suonati, giusto per riprovare il gusto della velocità e della competizione ad alto livello, il due volte campione del mondo, qui su Toyota Yaris, ha stracciato nel confronto in pista il suo grande rivale di un tempo Sébastien Loeb. L’Extraterrestre della Hyundai, soltanto 16°, ha ammesso di aver patito la presenza di scie profonde che gli hanno impedito di lasciar scorrere la vettura a suo piacimento.

Nona posizione a 4”4 per la Yaris di Kris Meeke e decima la Skoda Fabia R5 di Jari Huttunen, primo tra le WRC 2.

In leggera difficoltà la Ford Fiesta ufficiale di Elfyn Evans, tredicesimo. Ventitreesimo a 11”1 da Neuville l’italiano Lorenzo Bertelli, tornato in corsa solo per il suo rally preferito al volante di una Ford Fiesta M-Sport.

Classifica Rally di Svezia dopo la PS1

1 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC +00:00.8

3 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC +00:01.1

4 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC +00:01.9

5 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +00:02.0

6 Suninen Teemu/ Salminen Marko Ford Fiesta WRC +00:02.7

7 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC +00:03.0

8 Grönholm M./ Rautiainen Timo Toyota Yaris WRC +00:04.1

9 Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC +00:04.4

10 Huttunen Jari/ Linnaketo Antti Škoda Fabia R5 +00:04.

(RM Media)