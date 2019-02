Rally Svezia, Il duo Citroen Ogier- Ingrassia gioca di tattica nella tappa 3

Fortemente penalizzato in termini di tempo per il ritiro nella tappa di venerdì e il rientro con la formula del Rally 2, Sébastien Ogier, al momento 33°, ha voluto giocare d’astuzia. Come dodici mesi fa, quando si presentò in forte ritardo al via della Power Stage per usufruire di un fondo più battuto e soprattutto meno insidioso, e guadagnare così qualche punto extra, il pilota Citroen Racing, prima dello stage 12, ha fatto perdere le proprie tracce per ripresentarsi quando ormai erano scattati otto concorrenti.

Tattica a parte il 6 volte iridato, non del tutto contento dell’assetto della sua C3, ha potuto comunque sorridere con due scratch nella PS 11 e nella PS 14.

Decisamente più tranquilla è stata la giornata dell’altro driver del Double Chevron Esapekka Lappi, terzo assoluto a 54”5 dal leader Ott Tanak.

L’estone della Toyota, imbattibile sulle PS 12, 13 e 15, ha acquisito il comando della classifica sin dall’avvio di mattinata visto che da subito Teemu Suninen è apparso meno in forma rispetto alla seconda tappa e nello stage 14 è stato addirittura protagonista di una spettacolare uscita in cui ha distrutto la cellula di sopravvivenza della sua Ford Fiesta ed è stato costretto al ritiro.

Alle spalle del biondo della Yaris, e a pari merito con Lappi, il norvegese della Hyundai Andreas Mikkelsen, vittima di un brivido nella PS 13 quando ha baciato un banco di neve. Quarto il collega di marca Thierry Neuville, risultato il migliore sulla speciale spettacolo conclusiva da 2,9 km.

Quinto posto per Elfyn Evans su Ford Fiesta, a precedere la Toyota di un Kris Meeke piuttosto aggressivo e la Hyundai di Sébastien Loeb, in leggera difficoltà con note in alcuni casi troppo lente e per un’incomprensione con il team. L’Extraterrestre, infatti, ha dovuto guidare con estrema cautela avendo solo una ruota di scorta al posto di due come il resto dei driver WRC.

Ottava posizione per la Ford Fiesta di Pontus Tidemand, poi le WRC 2 di Ole Christian Veiby su Polo GTi R5 e di Jari Huttunen su Skoda Fabia R5.

Ventiduesimo Lorenzo Bertelli su Ford Fiesta staccato di 11’58. Venticinquesimo a 14’49 Jari-Matti Latvala, il più forte nella PS 9 e quarantatreesimo a 41’28 Marcus Gronholm su Toyota alle prese con noie ai freni.

Classifica Rally di Svezia dopo la PS 16:

1 Tanak/Jarveoja Toyota Yaris WRC 2.19'31”7

2 Mikkelsen/Jaeger Hyundai i20 Coupé WRC +54"5

3 Lappi/Ferm Citroen C3 WRC +54"5

4 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC +56"8

5 Evans/Martin Ford Fiesta WRC +1'08"7

6 Meeke/Marshall Toyota Yaris WRC +1'36"5

7 Loeb/Elena Hyundai i20 Coupé WRC +1'38"1

8 Tidemand/Floene Ford Fiesta WRC +3'08"8

9 Veiby/Andersson Volkswagen Polo GTI R5 +5'23"4

10 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +5'35"4

(RM Media)