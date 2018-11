Rallycross, il Team Peugeot sbarca in Sudafrica

Bruno Famin, Direttore di PEUGEOT Sport

“La gara in Sudafrica sarà indubbiamente molto speciale per tutta la squadra perché sarà l’ultima gara del Team PEUGEOT Total nel Campionato del Mondo FIA di Rallycross. È ovvio che noi di PEUGEOT Sport vogliamo concludere il nostro impegno in questo programma sportivo con il migliore risultato possibile e ribadire ancora una volta il potenziale di prestazioni che la 208 WRX ha dimostrato per tutto l’anno. Siamo gli unici ad essere stati capaci di ottenere una vittoria di fronte al campione in carica Johan Kristoffersson e abbiamo dimostrato di avere le competenze e la velocità per lottare per il 1° posto dall’inizio della stagione. Abbiamo mancato di regolarità, certo, ma questo non fa altro che sottolineare l’altissimo livello della disciplina e dei nostri concorrenti; il che ci ha spinto verso l’alto e ci ha fatto venire voglia di lavorare ancora di più. A Città del Capo, il week-end del 24-25 novembre, faremo tutto il possibile per rendere conto del lavoro svolto. La vittoria sarebbe una ricompensa fantastica e meritata per tutti i membri della squadra che hanno fatto sforzi incredibili dal lancio del programma”.

Sébastien Loeb, Pilota del Team PEUGEOT Total – PEUGEOT 208 WRX Evo #9

“Ad essere onesto, non ricordo molto bene il circuito di Killarney quindi passerò ancora un po’ di tempo a guardare i video per prepararmi prima di arrivare in Sudafrica. Mi ricordo però che è un posto bellissimo in cui finire il campionato! Il mio approccio per questa gara è lo stesso delle gare precedenti: vado per vincere e mi batterò perché so che è un obiettivo realistico. Per questo comunque dovrò disputare una corsa perfetta dall’inizio alla fine, fare delle buone partenze e non ritrovarmi bloccato nel traffico. Perché quando accade tutto questo, anche con una buona velocità, è difficile rimontare e so di cosa parlo! Faremo tutto il possibile per stare davanti. Nonostante la decisione di PEUGEOT di ritirarsi dal campionato, abbiamo continuato a lavorare con la squadra per essere nelle condizioni di finire la stagione nel modo migliore. Non vedo l’ora di rimettermi al volante di una vettura di rallycross!”