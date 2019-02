Si accendono i motori del Lamborghini Super Trofeo 2019

Nuovo format e presenze da record per il Lamborghini Super Trofeo Middle East, che per il terzo anno apre la stagione del campionato monomarca di Sant’Agata Bolognese, giunto all’undicesima edizione. Due round, con i weekend di gara strutturati su un inedito programma da tre gare ciascuno, per cui sono previste in griglia 20 Huracán Super Trofeo Evo. Inoltre i vincitori di ciascuna classe saranno per la prima volta ammessi di diritto alla World Final che si terrà sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera il 26 e 27 ottobre.

Si parte dal Dubai Autodrome il venerdì, 15 febbraio mattina con la doppia sessione di qualifica, cui segue gara 1 alle 14.35 ora locale, della durata di 50 minuti. Al sabato doppia sfida, con gara 2 alla mattina e la terza manche al pomeriggio.

Stesso programma per il secondo round, che si corre ad Abu Dhabi sullo spettacolare circuito di Yas Marina, sede dal 2009 del gran premio conclusivo della stagione di Formula 1. Tre le manche in calendario tra il 22 e il 23 febbraio, per stabilire i nuovi campioni delle quattro classi (Pro, Pro-Am, Am e Lamborghini Cup), che per la prima volta accederanno di diritto alla World Final.