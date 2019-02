SportPesa diventa partner del Racing Point F1Team

L’annuncio è arrivato nel giorno della presentazione della monoposto 2019 che si è tenuta al Salone Internazionale dell’Auto di Toronto, in omaggio al neo proprietario della squadra, il canadese Lawrence Stroll. Da qui e per due anni il Racing Point F1 Team, che dal GP d’Australia del 17 marzo prossimo schiererà Sergio Perez e il figlio del patron Lance, avrà come partner di punta la SportPesa.

La collaborazione appena sancita sarà visibile anche sulla livrea dell’auto che, all’ormai classico rosa richiesto dallo sponsor BWT, ha aggiunto dei tocchi blu elettrico sull’ala anteriore, sull’alettone e sul cupolone copri motore.

“SportPesa è una società giovane, dinamica e in crescita con valori in linea con la nostra visione di diventare una scuderia capace di competere nelle prime posizioni della griglia di partenza”, ha dichiarato il boss e CEO dell’equipe con base a Silverstone Otmar Szafnauer. “Siamo orgogliosi di avere con noi un partner ambizioso che ci aiuterà a realizzare la nostra missione. Siamo contenti di lavorare con loro perché ciò ci consentirà di portare la F1 in tutto il mondo. La monoposto è fantastica, possiede una forte identità e segna l’inizio di una nuova era di stimoli”.

“Siamo felici di entrare a fare parte della famiglia allargata del Circus”, il commento di SportPesa. “Questa partnership è molto importante per noi in quanto crea diversificazione e ci consente di raggiungere nuovi pubblici in tutto il globo. Ugualmente importante è la piattaforma che ci permette di rimanere fedeli alla nostra missione, ossia costruire e sviluppare lo sport amatoriale e professionistico nei Paesi in cui operiamo portando nuove opportunità alle comunità locali”. (RM Media)