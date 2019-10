Ultimo Km per diventare pilota ufficiale 2020 Peugeot Sport Italia

Ultimo appuntamento sull’asfalto al Rally 2 Valli – in programma domani e sabato 12 ottobre con partenza e arrivo a Verona - per i protagonisti del PEUGEOT Competition 208 Rally Cup TOP 2019, il cui vincitore diventerà pilota ufficiale 2020 di PEUGEOT Sport Italia. Un rally determinante perché definirà senza possibilità di appello i piloti che andranno a giocarsi a novembre il titolo nel conclusivo Rally Tuscan Rewind sugli sterrati toscani.

Cinque i piloti ancora in corso per la vittoria finale che si presenteranno al via: dovranno vedersela non solo tra di loro, ma anche con diversi altri rivali in quella che sarà la classe più numerosa del rally veronese: 11 le R2B al via, di cui ben dieci saranno PEUGEOT 208.

Leader attuale il pavese Davide Nicelli che sinora ha avuto una marcia pressoché perfetta, senza alcun ritiro e sempre sul podio fra i trofeisti. Dovendo scartare, a Verona potrà e dovrà comunque attaccare, per arginare la rimonta del modenese Giacomo Guglielmini che lo insegue a sei lunghezze, ma con il vantaggio di poter sommare ancora un risultato pieno.

Attacco sarà anche la tattica obbligata per il piacentino Giorgio Cogni – l’unico dei piloti in lizza alla prima stagione con la vettura – e per il bresciano Jacopo Trevisani: per loro arrivare a giocarsi il titolo all’ultima gara vuol dire fare un risultato importante in questo difficile e insidioso rally veneto tradizionalmente molto selettivo.

Discorso a parte per il vicentino Michele Griso che, essendo fuori età per il primo premio finale, avrà come principale obiettivo una vittoria di prestigio nella gara e nella serie, confermando la sua grande velocità che gli ha consentito di essere sin qui il pilota ad aver conquistato il maggior numero di punti nelle Power Stage.

Quanto a Patrizia Perosino, ha già messo in cassaforte il titolo per i piloti “Over” e l’obiettivo sarà soprattutto quello di conquistare punti per il Tricolore Femminile per cui sta duellando.

La classifica prima del Rally 2 Valli: 1. Davide Nicelli 33 punti (scarto eventuale 10); 2. Giacomo Guglielmini 27 (nessuno scarto); 3. Giorgio Cogni (scarto eventuale 4) e Michele Griso (nessuno scarto) 20; 5. Jacopo Trevisani (scarto eventuale 5) 19; 6. Alessandro Nerobutto 18; 7. Patrizia Perosino 10; 8. Christopher Lucchesi 3; 9. Alessandro Casella 2.

