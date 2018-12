Valentino Rossi domina il Monza Rally Show 2018

Valentino Rossi domina anche la 38esima edizione del Monza Rally Show al termine di una tre giorni dominata.

Il dottore ha infatti conquistato la vetta della classifica generale fin dalla prima giornata incrementando di speciale in speciale il suo vantaggio sulla concorrenza. Merito della velocissima Ford Fiesta WRC Plus, ma anche del talento del campione italiano, che aggiunge il trionfo di questo 2018, a quelli già conquistati sempre insieme a Carlo Cassina nel 2006, 2007, 2012, 2015, 2016 e 2017.

L’ultima tappa è iniziata subito con la speciale più lunga di 44.830 metri: una maratona che ha permesso a Rossi di allungare di altri 11’9 su Teemu Suninen, che arrivato dal Mondiale rally, anche lui a bordo della Fiesta WRC Plus, probabilmente non si aspettava di trovare il nove volte iridato del motomondiale così in forma.

Il finlandese è riuscito parzialmente a dire la sua solo nel corso dell’ottava speciale, terminata però in testa a pari merito con Rossi, che non ha concesso nulla nell’ultima sprint, concludendo dunque con un margine di 1’07’’2 su Suninen e di 2’03’’0 su Roberto Brivio, terzo dopo una bella lotta per il più basso gradino del podio con Alessio Salucci finito quarto.