WRC, Al Rally di Turchia è doppietta per Citroen Racing

Il compito che il boss Pierre Budar aveva dato ai suoi due equipaggi prima della tappa domenicale del Rally di Turchia era soltanto di portare a casa sane e salve le due C3 e così è andata. Senza strafare Sébastien Ogier e Julien Ingrassia si sono aggiudicati il successo precedendo di 34”7 i colleghi di marca Esapekka Lappi e Janne Ferm, impegnati nel ruolo di scudieri.

Sul terzo gradino del podio è invece salito Andreas Mikkelsen su i20, ilmigliore nella PS 16, a precedere un regolare Teemu Suninen su Ford Fiesta, a tratti rallentato dalla mancanza di trazione. Quinto a 2’25 Dani Sordo, soddisfatto al termine della corsa per aver guadagnato punti pesanti per la Hyundai e la classifica costruttori.

Sesto posto a 2’59 per Jari-Matti Latvala su Toyota, al top nella PS 15 e determinato a non mollare fino al traguardo, davanti all’altra Yaris di Kris Meeke, deluso per non aver mai potuto attaccare non avendo il ritmo necessario per farlo.

Soltanto ottavo Thierry Neuville su Hyundai, scivolato in terza posizione della generale piloti, quindi la Ford Fiesta dello svedese Pontus Tidemande la Fiesta R5 di Gus Greensmith, trionfatore tra le WRC 2 Pro malgrado il posteriore completamente distrutto. Dodicesimo assoluto e primo tra le WRC 2 Kajetan Kajetanowicz su Skoda Fabia R5.

Sedicesimo Ott Tänak, rientrato con il Rally 2 dopo il problema elettrico che lo aveva fermato nel tratto di collegamento con la PS 9. L’estone della Toyota ha conquistato la PS 14 e la Power Stage, e, grazie ai 5 punti bonus incassati, ha potuto limitare i danni nella graduatoria complessiva conduttori, dove è ancora al comando.

Classifica Rally di Turchia:

1​Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC​

2​Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC​+00:34.7

3​Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 CoupeWRC​+01:04.5

4​Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC​+01:35.1

5​Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC​+02:25.9

6​Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC​+02:59.1

7​Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC​+03:53.3

8​Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 CoupeWRC​+05:34.8

9​Tidemand Pontus/ Fløene Ola Ford Fiesta WRC​+07:22.9

10​Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta R5​+15:18.7

(RM Media)