WRC, La Citroen C3 di Lappi- Ferm termina il Rally di Finlandia sul podio

Veloce e solido come nei tre giorni precedenti, il duo Citroen Racing formato da Esapekka Lappi e Janne Ferm ha concluso il Rally di Finlandia in seconda posizione riscattandosi sul terreno di casa dalle prestazioni deludenti di avvio campionato che ne stavano minando la permanenza nel team.

Quinta invece l’altra C3 di Sébastien Ogier- Julien Ingrassia alle prese sabato con qualche problema di salute per il campione di Gap, e oggi nel corso della PS 21 con un pezzo che si muoveva tra la pedaliera.

A vincere la corsa con bottino pieno avendo conquistato anche la Power Stage Ott Tänak su Toyota, sempre più leader della generale, brillante sin dal via e capace di rintuzzare tutti gli attacchi degli scatenati driver locali, tra questi Jari-Matti Latvala, pure lui su Yaris, terzo e autore dello scratch nello stage 21.

Quarta la Hyundai di Andreas Mikkelsen, il migliore nella PS 22. E proprio questa performance ha garantito al norvegese di difendersi da Ogier, staccato di appena 3”.

Sesto e in weekend no Thierry Neuville su i20, in grado di essere un po’ più rapido solamente nella prova bonus finale conclusa alle spalle di Tänak, quindi il collega di marca Craig Breen, penalizzato di 20” nella PS22 per essersi presentato in ritardo al controllo orario.

In Casa M-Sport, se Teemu Suninen ha terminato il rally ottavo, Gus Greensmith è stato protagonista di un’uscita con botto contro un albero.

Nono il trionfatore tra le WRC2 Pro Kalle Rovanpera su Skoda Fabia R5 EVO, a precedere Nikolay Gryazin, al top tra le WRC2.

Classifica finale Rally di Finlandia:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC

2 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC +00:25.6

3 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +00:33.2

4 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC +00:53.4

5 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC +00:56.3

6 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +01:32.4

7 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +01:38.2

8 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +02:33.8

9 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 Evo +07:54.1

10 Gryazin Nikolay/ Fedorov Y. Škoda Fabia R5 +10:28

(RMMedia)