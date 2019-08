WRC, Rally di Finlandia, La Citroen di Lappi-Ferm terza dopo 11 PS

Autori di una seconda tappa del Rally di Finlandia solida e senza particolari errori Esapekka Lappi e il navigatore Janne Ferm sono giunti al termine della PS 11 in una buona terza piazza. Finalmente veloce e costante, l’enfant du pays si è attestato a migliore del duo Citroen Racing. Sin dal mattino, infatti Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hanno accusato delle difficoltà e nel pomeriggio sono stati rallentati dall’apertura improvvisa dell’estintore come già era accaduto in Cile. Anche per questo intoppo , l’equipaggio campione in carica è scivolato indietro nella classifica e ora è soltanto settimo.

A regolare il gruppo, quindi, uno scatenato Jari-Matti Latvala su Toyota che, malgrado qualche sbavatura e una foratura, è stato in grado di lasciare il segno in cinque speciali. Staccato di 1”2 il compagno di squadra Kris Meeke, il migliore nelle PS 3 e 10.

Solamente quarto il leader della generale piloti Ott Tänak, il più rapido nella PS5, ma poi incapace di reggere il ritmo del collega di marca. Considerata la vicinanza c’è comunque da credere che sabato l’estone darà il massimo per tornare sul podio virtuale.

Quinto posto a 14”2 dalla vetta per la Hyundai di un Craig Breen ancora in fase di conoscenza con la vettura con cui è al debutto. Alle sue spalle un’altra i20, quella di Andreas Mikkelsen, contento dalla giornata nonostante i piccoli sbagli disseminati qua e là.

Deludente finora la prestazione di Thierry Neuville, poco soddisfatto dell’assetto della sua Hyundai e non esente da qualche scivolone, ma se non altro capace di mettersi in mostra nella PS 11.

Frustrato per non essere stato abbastanza competitivo su un terreno a lui piuttosto noto, Teemu Suninen su Ford Fiesta, staccato addirittura di 52”. Sollevato invece il team-mate Gus Greensmith, protagonista di un testacoda, ma tutto sommato bravo a gestirsi sulla WRC Plus ereditata dall’infortunato Elfyn Evans.

Tra le WRC2 Pro Kalle Rovanpera è al top con la sua Skoda Fabia R5 EVO. Pierre Louis Loubet, pure sui su Fabia R5, comanda invece tra le WRC2.

Classifica Rally di Finlandia dopo la PS 11:

1​Jari-Matti Latvala, M.Anttila​Toyota Gazoo Racing WRT​Toyota​1h04m01.1s

2​Kris Meeke, S.Marshall​Toyota Gazoo Racing WRT​Toyota​+1”2

3​Esapekka Lappi, J.Ferm​Citroen Total WRT​Citroen​+2”4

4​Ott Tanak, M.Jarveoja​Toyota Gazoo Racing WRT​Toyota​+2”6

5​Craig Breen, P.Nagle​Hyundai Shell Mobis WRT​Hyundai​+14”2

6​Andreas Mikkelsen, A.Jager​Hyundai Shell MobisWRT​Hyundai​+14”6

7​Sebastien Ogier, J.Ingrassia​Citroen Total WRT​Citroen​+15”3

8​Thierry Neuville, N.Gilsoul​Hyundai Shell MobisWRT​Hyundai​+30”9

9​Teemu Suninen, J.Lehtinen​M-Sport Ford WRT​Ford​+52”6

10​Gus Greensmith, E.Edmondson​M-Sport Ford WRT​Ford​+1’38”3

(RM Media)