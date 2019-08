WRC, Rally di Germania, Citroen Racing chiude lontano dal podio

Quello tedesco è stato senza dubbio uno dei weekend più complicati del 2019 per il team Citroen. In difficoltà sin dalle prime battute della gara tra errori e forature, ma soprattutto mai davvero competitivi, Esappekka Lappi – Janne Ferm e Sébastien Ogier – Julien Ingrassia non sono stati in grado di andare oltre la sesta e l’ottava posizione rispettivamente, non brillando neppure nella speciale conclusiva che dà il bonus.

A godere della disfatta del Double Chevron è stata dunque la Toyota che, dopo un lungo digiuno partito negli anni ’80, ha portato ben tre piloti sul podio. Primo si è confermato uno splendido Ott Tänak, da subito inavvicinabile e incapace di portarsi a casa i 5 punti bonus della prova finale soltanto per un problema ai freni, seguito a 20” da un Kris Meeke, non esente da sbavature ma finalmente costante e lucido per tutta la corsa. Terzo un redivivo Jari-Matti Latvala, risultato il più rapido nella PS 17.

Quarto e migliore tra i driver Hyundai Dani Sordo, protagonista di uno svarione proprio nel terzultimo tratto cronometrato, a precedere il compagno di squadra Thierry Neuville, scatenato e al top nella Power Stage e nelle PS 16 e 18.

Settimo posto per Andreas Mikkelsen superato da Lappi dopo un’avvincente battaglia. Anche per il norvegese la Germania non è stata particolarmente amica visto che ha sempre faticato a trovare il giusto feeling con la sua i20.

Nono Gus Greensmith con la Ford Fiesta, mentre il collega di marca Teemu Suninen, rientrato con la formula del Rally 2, ha terminato ventinovesimo a oltre 40’ dal vincitore. A completare il gruppo dei 10 il buon Takamoto Katusta con la quarta Toyota Yaris, autore di qualche passo falso, ma nel complesso di una discreta prestazione.

Nel WRC2 Pro successo per la Skoda Fabia R5 EVO di Jan Kopecky. Il marchio ceco davanti anche nel WRC 2 con Fabian Kreim.

Classifica Rally di Germania:

1​Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC​

2​Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC​+00:20.8

3​Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC​+00:36.0

4​Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC​+00:46.6

5​Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC​+00:58.5

6​Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC​+01:42.2

7​Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC​+01:46.2

8​Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC​+01:56.3

9​Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC​+06:22.2

10​Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC​+08:19.2

(RMMedia)