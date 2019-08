WRC, Rally di Germania, Lappi penalizzato. Ogier diventa 7°

Il mondiale 2019 di rally si sta trasformando in una questione di strategie. Ormai, infatti, non si contano più gli episodi in cui sono state le squadre a muovere le pedine a loro piacimento e non la strada a decretare le forze campo.

Così, anche in Germania dove a vincere è stato l’estone della Toyota Ott Tänak davanti ai due compagni di squadra Kris Meeke e Jari-MattiLatvala, la scuderie avversarie hanno provato ad usare la tattica.

Per privilegiare Sébastien Ogier – Julien Ingrassia, suo equipaggio di punta, solamente ottavo al traguardo dopo una gara difficile, Citroen ha dunque chiesto ad Esapekkka Lappi – Janne Ferm di rinunciare alla sesta piazza facendoli giungere al controllo orario conclusivo con 2’ di ritardo in modo da far scattare in automatico i 20” di penalità.

In questa maniera però il Double Chevron ha aiutato involontariamente anche la Hyundai e nello specifico Andreas Mikkelsen, diventato sesto.

A proposito del team coreano, pure loro hanno adottato il medesimo trucchetto fermando Dani Sordo addirittura per 3’ prima del CO finale, in modo da consentire a Thierry Neuville di risalire in quarta posizione, ma soprattutto di “soffiare” il secondo posto ad Ogier nella classifica generale piloti.

Nuova classifica Rally di Germania:

1​Tanak/Jarveoja​Toyota Yaris WRC​3.15'29”8​

2​Meeke/Marshall​Toyota Yaris WRC​+20"8​

3​Latvala/Anttila​Toyota Yaris WRC​+36"0​

4​Neuville/Gilsoul​Hyundai i20 Coupé WRC​+46"6​

5​Sordo/Del Barrio​Hyundai i20 Coupé WRC​+1'16"6​+30"

6​Mikkelsen/Jaeger​Hyundai i20 Coupé WRC​+1'42"2​

7​Ogier/Ingrassia​Citroen C3 WRC​+1'46"2​

8​Lappi/Ferm​Citroen C3 WRC​+1'56"3​+20"

9​Greensmith/Edmondson​Ford Fiesta WRC​+6'22"2​+20"

10​Katsuta/Barritt​Toyota Yaris WRC​+8'19"2

Classifica piloti aggiornata:

Ott Tänak Toyota Yaris WRC 205 punti

Thierry Neuville Hyundai i20 Coupé WRC 172

Sébastien Ogier Citroen C3 WRC 165

(RM Media)