WRC, Rally di Sardegna – Il team Citroen Racing comincia alla grande

A>lghero - Non poteva cominciare meglio il Rally d’Italia Sardegna per la Citroen. Nonostante l’incidente avvenuto durante lo shakedown di Olmedo (3,92 km) quando è andato a sbattere contro un cancello danneggiando in maniera importante la sospensione posteriore sinistra, Sébastien Ogier non ha perso lucidità e caricato dal miglior crono firmato proprio nella prova generale mattutina, ha replicato in serata nella PS spettacolo da 2 km che si è svolta nell’Arena di Ittiri. Alle sue spalle staccato di appena un centesimo il compagno di squadra Esapekka Lappi accompagnato dal solito Janne Ferm. Il finnico è apparso in forma e soprattutto motivato a raggiungere un buon risultato sul temibile fondo sardo.

Al terzo posto l’estone della Toyota Ott Tänak, vincitore in Cile e in Portogallo. Quarto il collega di marca e osservato speciale Kris Meeke, finora un po’ troppo falloso, quindi Teemu Suninen, staccato di un secondo al volante della Ford Fiesta WRC Plus, per la prima volta affiancato dall’esperto Jarmo Lehtinen, ex navigatore di Mikko Hirvonen.

Sesto Thierry Neuville su Hyundai, desideroso di riscatto dopo il clamoroso botto in terra lusitana, a precedere la Ford Fiesta di Elfyn Evans e la i20 di Dani Sordo, con un gap di due secondi.

Nono Andreas Mikkelsen, di ritorno alla guida della Hyundai, interessato a preservare le gomme piuttosto che a spingere su una speciale poco significativa come questa di apertura. Decimo a quattro secondo Jari-Matti Latvala su Toyota, rallentato da noie ai freni.



Undicesimo e al top tra le WRC2 Nikolay Gryzin su Skoda Fabia R5, seguito dall’italiano Simone Tempestini su i20 R5 e dal finnico Kalle Rovanpera, leader tra le WRC2 Pro con la nuova Skoda Fabia R5 EVO.

Per quanto riguarda il CIR che sta correndo in contemporanea sulle medesime speciali, la Citroen C3 di Luca Rossetti – Emanuela Mori è quarta. Al vertice c’è la Ford Fiesta R5 di Simone Campelli davanti alle due Skoda Fabia R5 di Andrea Crugnola e Giandomenico Basso. Tra le R2 Tommaso Ciuffi su Peugeot 208 è al comando della categoria.

Classifica Rally Italia Sardegna dopo la PS 1:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC

2 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC +00:00.1

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC +00:00.3

4 Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC +00:00.4

5 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +00:01.6

6 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:01.8

7 Evans Elfyn/ Martin Scott Ford Fiesta WRC +00:01.8

8 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:02.0

9 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC +00:02.1

10 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +00:04.00

Classifica CIR dopo la PS 1:

1. S. Campedelli - T. Canton Ford Fiesta R5 2'07.5

2. A. Crugnola - P. Ometto Skoda Fabia R5 + 00:04

3. G. Basso - L. Granai Skoda Fabia R5 +00:01.7

4. L. Rossetti - E. Mori R5 2'09.3 +00:0 1.8

(RM Media)