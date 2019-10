WRC, Rally di Spagna, Disastro Citroen nella prima giornata

Non poteva cominciare peggio per Citroen Racing il Rally di Spagna Catalogna, penultima prova del campionato 2019. Già nella seconda speciale Sébastien Ogier e Julien Ingrassia si sono trovati a dover gestire un problema al servosterzo che inevitabilmente li ha privati della possibilità di restare in zona punti vanificando l’ottima prestazione ottenuta nella prima speciale, e probabilmente anche della speranza di rimanere in lotta per il mondiale.

Non meglio è andata agli altri rappresentati del Double Chevron Esapekka Lappi e Janne Ferm. Da subito in crisi di feeling con la loro C3 e in seguito alla prese con il surriscaldamento delle gomme, sono rimasti fermi lungo la PS5.

Chi invece ha potuto sorridere è stato Sébastien Loeb. Autore del miglior crono nelle PS 3, 5 e 6, l’Extraterrestre della Hyundai ha soffiato a fine tappa il vertice della classifica al compagno di squadra Dani Sordo, al top nella PS 4, ma rallentato da una foratura e qualche difficoltà di guida. Terzo posto per un’altra i20, quella di Thierry Neuville, poco soddisfatto del posteriore della sua vettura e successivamente rallentato dalla scarsa visibilità.

Quarta la Toyota di Kris Meeke, come al solito non esente da sbavature, quindi, a 21”7 dall’alsaziano, il leader della generale Ott Tänak. L’estone ha provato a spremere al massimo la sua Yaris, tuttavia il tempo che cercava non è mai arrivato. Giornata complicata pure per Jari-Matti Latvala, falloso, poco a suo agio al volante e forse distratto dai problemi personali che lo stanno attanagliando.

Settimo Elfyn Evans su Ford Fiesta, protagonista di qualche sbaglio qua e là, e impensierito altresì dal sottosterzo e da qualche pecca a livello di motore.

Alle spalle del gallese, l’altro driver M-Sport Teemu Suninen, a precedere la Toyota di Takamoto Katsuta e la C3 R5 di Mads Ostberg, al comando tra le WRC 2 Pro. Infine, per quanto concerne il WRC 2 detta il passo Pierre-Louis Loubet su Skoda Fabia R5 EVO.

Classifica Rally di Spagna Catalogna dopo la PS 6:

1 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:01.7

3 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:07.6

4 Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC +00:13.0

5 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC +00:21.7

6 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +00:30.1

7 Evans Elfyn/ Martin Scott Ford Fiesta WRC +00:44.0

8 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +00:51.8

9 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +01:50.3

10 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +03:07.8

