WRC, Rally di Turchia, La C3 di Ogier- Ingrassia in testa dopo la PS 13

Nella terza giornata del Rally di Turchia si è finalmente rivisto un Sébastien Ogier all’attacco. In modalità combattiva, il campione in carica navigato dal solito Julien Ingrassia, non solo si è andato a prendere il vertice della classifica provvisoria, ma ha pure firmato due scratch nelle PS 8 e 11. Per quanto concerne l’altro duo Citroen Racing formato da Esapekka Lappi e Janne Ferm, al top nelle PS 10 e 13, una piccola sbavatura nello stage 12 gli ha fatto perdere la vetta, motivo per cui è quasi certo che domenica il loro compito sarà soltanto quello di scudieri della guida numero uno del team.

Terzo a 1’17 Andreas Mikkelsen su Hyundai, il migliore nella PS 9, la stessa prova che ha visto l’uscita di scena nel tratto di collegamento del leader della generale Ott Tänak, fermato da un guasto elettrico da blackout completo sulla sua Yaris.

Quarto Teemu Suninen con la Ford Fiesta, con ogni probabilità domani in bagarre con la i20 del norvegese per l’ultimo posto sul podio considerato il gap risicato tra i due.

A 2’24 da Ogier e alle prese con la mancanza di aderenza Dani Sordo su Hyundai, a precedere la Toyota di Jari-Matti Latvala, critico verso un’auto a suo dire troppo dura. Poco più indietro, in settima piazza, il collega di marca Kris Meeke, autore di un innocente testacoda lungo il decimo tratto cronometrato.

In errore al pronti via di giornata essendo andato a sbattere contro una pietra Thierry Neuville, ottavo a 4’38, ha potuto chiudere la tappa con il sorriso solamente per il tempone nella PS 12.

Nono Pontus Tidemand su Ford Fiesta, poi il polacco Kajetan Kajetanowicz su Skoda Fabia R5, davanti a tutti tra le WRC2.

Tra le WRC Pro svetta invece Gus Greensmith tornato al volante della Fiesta R5.

Classifica Rally di Turchia dopo la PS 13:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC

2 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC +00:00.2

3 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC +01:17.1

4 Suninen Teemu/ Lehtinen JarmoFord Fiesta WRC +01:26.9

5 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +02:24.7

6 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +03:14.4

7 Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC +03:29.5

8 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +04:38.2

9 Tidemand Pontus/ Fløene OlaFord Fiesta WRC +06:55.8

10 Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Škoda Fabia R5 +12:52.5

(RM Media)