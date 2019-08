WRC, Rally Germania, Il duo Citroen Racing Ogier- Ingrassia ancora in top 3

La seconda giornata del Rally di Germania si è rivelata abbastanza complicata per le due C3. Se Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, terzi provvisori, sono stati dapprima rallentati dal sottosterzo e poi da un paio di sbavature, tra cui un’escursione in un campo, Esapekka Lappi e Janne Ferm non sono mai stati in gara. Decisamente fuori ritmo i due finlandesi hanno mantenuto la settima piazza non convincendo.

A chiudere in vetta al gruppo lo scatenato Ott Tänak su Toyota, autore di 4 scratch su 6 PS disputate questo venerdì. Staccato di quasi 3” Thierry Neuville su Hyundai, il migliore nelle prove 2 e 5, ma a tratti troppo cauto.

Quarto posto per la Yaris di Kris Meeke, in corsa con l’obiettivo punti costruttori ma pure in questa occasione non esente da svarioni, a precedere il compagno di squadra Jari-Matti Latvala, altrettanto falloso e per due volte per campi nella PS 7.

Sesto un Andreas Mikkelsen a disagio alla guida della i20, giudicata dal norvegese poco performante in entrata di curva.

Ottavo Gus Greensmith, incostante e a momenti poco preciso con l’unica Ford Fiesta superstite visto il ritiro immediato per cause tecniche di Teemu Suninen.

Dopo un ottimo inizio è scivolato in nona posizione Dani Sordo, alle prese con un guasto alla trasmissione nell’ultimo stage del giorno.

Decimo l’asso finlandese del WRC2 Pro Kalle Rovanpera su Skoda Fabia R5 EVO. Tra le WRC2 infine, comanda Stéphane Lefebvre su Volkswagen Polo Gti R5.

Classifica Rally di Germania dopo la PS 7:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:02.8

3 Ogier S./ Ingrassia J. Citroën C3 WRC +00:22.1

4 Meeke Kris/ Marshall S. Toyota Yaris WRC +00:25.6

5 Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC +00:27.8

6 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC +00:40.0

7 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Citroën C3 WRC +00:52.9

8 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +01:05.5

9 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +01:15.1

10 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 Evo +02:58.5

