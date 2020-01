WRC, Rally Montecarlo, Ancora in top 10 tutte le C3 R5

Sta proseguendo senza difficoltà il Rally di Montecarlo delle tre C3 schierate da Citroen Racing. Come nei giorni scorsi gli alfieri del Double Chevron hanno cercato di stare lontani dai guai, andando cauti su un fondo cangiante e insidioso per la sua scivolosità.

Ancora leader tra le WRC3 Eric Camilli - Francois-Xavier Buresi occupano l’ottava piazza, seguiti da Mads Ostberg - Torstein Eriksen, più soddisfatti del feeling provato in abitacolo e sempre più al comando tra le WRC2. Decimi e secondi nella terza categoria Nicolas Ciamin - Yannick Roche.

Per quanto concerne il WRC, a guidare il gruppo c’è un ottimo Elfyn Evans. Malgrado un nuovo svarione in un fossato, l’estone della Toyota ha saputo distinguersi nella PS 10. Una prestazione, questa, che gli ha consentito di sopravanzare il collega di marca Sébastien Ogier, leggermente a corto di fiducia con le note. Al terzo posto il mattatore di giornata Thierry Neuville su Hyundai, autore degli scratch nelle PS 9,11 e 12.

Quarta la i20 di Sébastien Loeb, vittima di un testacoda proprio lungo lo stage conclusivo, quindi la Ford Fiesta di Esapekka Lappi, poco convinto delle indicazioni ricevute dagli “apri-pista”, e la Yaris di Kalle Rovanpera, meno incisivo del previsto per un’eccessiva aggressività sulle coperture chiodate.

Infine, settima posizione a oltre 10’ da Evans per Takamoto Katsuta su Toyota, rallentato dal contatto contro un muro di neve.

Come previsto non è ripartito il campione in carica Ott Tänak, ko nella PS 4.

Classifica Rally di Montecarlo dopo la PS 12:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:04.9

3 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:06.4

4 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +02:24.3

5 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +02:38.4

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +03:27.3

7 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +10:31.1

8 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +11:15.2

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +12:13.7

10 Ciamin Nicolas/ Roche Yannick Citroën C3 R5 +12:39.

RM Media