WRC, Rally Montecarlo, Citroen Racing trionfa nel WRC2 e nel WRC3

Come è iniziato, così è finito il Rally di Montecarlo della Citroen. Bravi a stare lontani dagli errori e sempre più a loro agio nell’abitacolo della loro C3 R5 Mads Ostberg e il navigatore Torstein Eriksen si sono aggiudicati la gara nella serie WRC2 concludendo decimi assoluti. Ancora meglio hanno fatto Eric Camilli - Francois-Xavier Buresi, noni e vincitori tra la WRC3, mentre hanno mancato per un soffio la zona punti Nicolas Ciamin e Yannick Roche, appena fuori dalla top 10 per la rimonta di Teemu Suninen.

Il finlandese della M-Sport, sostenuto da una Fiesta WRC nettamente più potente è riuscito infatti a risalire la china dopo le difficoltà dei giorni scorsi e a terminare la competizione all’ottavo posto.

A trionfare invece è stato un Thierry Neuville in versione Hulk. Galvanizzato dalla prima piazza conquistata sabato, il belga della Hyundai ha praticamente monopolizzato l’ultima tappa, firmando il miglior crono in tutte le speciali. Con lui sul podio è salito Sébastien Ogier, al debutto sulla Toyota, capace di recuperare una piazzola in volata aiutato da un calo di forma del compagno di squadra Elfyn Evans, terzo.

Quarto un buon Esapekka Lappi su Ford, decisamente più incisivo rispetto alle prime speciali della prova monegasca; quindi un altrettanto ottimo Kalle Rovanpera, in grado di concludere in maniera positiva la sua prima uscita tra i big al volante della Yaris, seguito da Sébastien Loeb su Hyundai. L’alsaziano, apparso tutt’altro che un Extraterrestre, è stato protagonista di diverse sbavature, l’ultima nella PS 14 quando è stato salvato dagli spettatori che dopo il testacoda effettuato lo hanno rimesso in strada.

Infine, autore di un Monte in progressione, Takamoto Katsuta su Toyota, che si conferma un nome interessante del rallismo nipponico.

Classifica Rally di Montecarlo:

1 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:12.6

3 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:14.3

4 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +03:09.0

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +04:17.2

6 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +05:04.7

7 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +11:27.9

8 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +13:30.4

9 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +13:42.2

10 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +14:21.8

RM Media