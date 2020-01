WRC, Rally Montecarlo, Dopo 8 PS tre C3 R5 in top 10

Citroen ancora da zona punti al Rally di Montecarlo. Al termine della seconda giornata di gara sulle strade alpine della Francia, l’equipaggio formato da Eric Camilli e Francois-Xavier Buresi occupa l’ottava piazza pur avendo dovuto far fronte a noie ai freni. Alle loro spalle un altro duo del WRC3 come Nicolas Ciamin e Yannick Roche, e i leader del WRC2 Mads Ostberg – Torstein Eriksen, delusi malgrado un feeling migliore al volante della C3 rispetto a giovedì sera.

Sul fronte assoluto, a comandare la classifica è Sébastien Ogier su Toyota, il più forte nelle PS 6 e 7, ma protagonista di uno svarione a tappa appena iniziata. In seconda posizione un brillante Elfyn Evans, pure lui su Yaris. Scatenato al mattino, il gallese ha firmato le PS 3, 4 e 5 salvo poi buttare via il vantaggio in un fossato lungo il sesto tratto cronometrato.

Terzo e poco soddisfatto delle gomme e delle note Thierry Neuville su Hyundai, a precedere il collega di marca Sébastien Loeb, interessato più che altro a portare l’auto a casa, e la Fiesta di Esapekka Lappi, come al solito molto critico con sé stesso per la scarsa velocità dimostrata.

Sesto un buon Kalle Rovanpera su Yaris, bravo a stare lontano dai guai, poi un’altra vettura nipponica, quella del pupillo Takamoto Katusta, staccato di 5’18 dal vertice.

Da segnalare la clamorosa nonché spettacolare uscita di strada nella PS 4 del campione del mondo in carica Ott Tänak, finito con la sua i20 in un dirupo dopo aver capottato più volte. Per l’estone e il suo navigatore Martin Järveoja il ricovero in ospedale dove passeranno la notte malgrado i controlli abbiano dato esito negativo.

Classifica Rally di Montecarlo dopo la PS 8:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:01.2

3 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:06.4

4 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +01:06.9

5 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +01:57.2

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +02:19.2

7 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +05:18.7

8 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +08:06.2

9 Ciamin Nicolas/ Roche Yannick Citroën C3 R5 +09:04.0

10 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +09:37.2

RM Media