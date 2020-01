WRC, Rally Montecarlo, Le C3 R5 di Ostberg e Camilli subito in top 10

Al termine della prima giornata di gara del 2020 a Montecarlo, coincisa con due PS in notturna, il pilota di punta della Citroen Mads Ostberg non è apparso particolarmente soddisfatto. Scontento del ritmo tenuto e delle indicazioni dettate dal connazionale Torstein Eriksen, il 32enne è stato comunque capace di risalire dalla 14esima alla 9° piazza ed issarsi al vertice tra le WRC2 staccando di ben 21” il secondo della classifica provvisoria della serie cadetta Ole Christian Veiby su Hunday i20 R5.

Buona prestazione anche per Eric Camilli- Francois-Xavier, pure loro su C3 R5, risultati i migliori tra le WRC3 e addirittura 8° assoluti.

Sul fronte WRC, al vertice si è inserito Thierry Neuville su i20. Malgrado un po’ di confusione a livello di note e di difficoltà con le gomme, il belga ha fatto la differenza nella PS 2 senza prendere troppi rischi. Alle sue spalle, staccato di ben 19”, Sébastien Ogier al debutto sulla Toyota. Autore dello scratch nella PS 1, il sei volte iridato ha preferito poi adottare la cautela.

Buon terzo l’iridato in carica Ott Tänak, contento delle sensazioni alla guida della Hyundai, ma spaventato dalla presenza di fumogeni lungo il percorso che di fatto hanno diminuito la visibilità.

Ottima la prova di Elfyn Evans, quarto all’esordio sulla Yaris dopo una vita passata alla M-Sport. Quinto Sébastien Loeb su Hyundai, quindi Esapekka Lappi su Fiesta, quest’ultimo rallentato da noie alla temperatura dell’acqua come il suo compagno di squadra Teemu Suninen, in seguito ko per un guasto alla trasmissione.

Giustamente attento a non commettere errori il campione WRC2 Pro Kalle Rovanpera, per la prima volta tra i big con la Yaris, e decimo l’eterno Stéphane Sarrazin su i20 R5 staccato di 2’19.

Da segnalare la 20esima posizione di Umberto Scandola su Hyundai i20 R5.

Classifica Rally Montecarlo dopo 2 PS:

1 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:19.1

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:25.1

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:25.4

5 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +00:51.0

6 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +01:07.8

7 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +01:18.5

8 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +01:58.6

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +01:59.6

10 Sarrazin S./ Parent Kévin Hyundai i20 R5 +02:19.6

