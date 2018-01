NAIAS 2018: allo stand Ford rivive il mito della Mustang

A volte ritornano e, quando ritornano, i miti, è inevitabile, vengono messi sotto i riflettori. Ecco quindi che, al Salone di Detroit 2018, nello stand Ford, brilla la nuova Mustang Bullitt Limited Edition ispirata alla celebre Mustang protagonista della pellicola del 1968.

Si tratta di un omaggio al 50° anniversario del film americano Bullitt e il suo iconico inseguimento, ambientato sulle strade di San Francisco. La nuova e potente Mustang Bullitt Limited Edition ospita sotto il cofano il motore V8 5.0, aggiornato ad hoc e in grado di “sprigionare” 481 CV, con una velocità massima di 262 Km/h.

Al suo fianco l’interessante Edge ST: in pratica, il primo SUV Ford messo a punto dal team Ford Performance e sarà in grado di offrire più handling e capacità di frenata superiori, disponibile con cambio automatico a 8 rapporti e una nuova modalità di guida Sport. Il nuovo SUV Edge sarà il più smart di sempre, in grado di coniugare dispositivi di assistenza alla guida con tecnologie first-in-segment che includono, l’Evasive Steering Assist e l’Adaptive Cruise Control con Lane Centering Assist.

Al NAIAS viene, infine, svelata la nuova generazione del pick-up Ranger, per il mercato americano, equipaggiato da un propulsore EcoBoost 2.3.