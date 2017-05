Nasce la Range Rover Evoque Landmark per festeggiare 6 anni di successi

Range Rover Evoque è stato da subito un successo annunciato, infatti in soli sei anni di produzione lo stabilimento Land Rover di Halewood ha prodotto 600.000 Evoque, raggiungendo il record di vendite nel mese di marzo di 18.000 unità

Per festeggiare i sei anni di successi, Land Rover ha annunciato una nuova Edizione Speciale: la Evoque Landmark che è disponibile in tinta Moraine Blue - un colore ispirato al turchese dei laghi delle Montagne Rocciose canadesi. Con prezzi, nel nostro mercato, a partire da Euro 54.000, l’edizione speciale debutterà in occasione del Royal Windsor Horse Show il 10 maggio, quando si aprirà l'acquisizione degli ordini.

L'Evoque Landmark Edition sarà inoltre disponibile nei colori Yulong White e Corris Grey. Sarà caratterizzata da un dinamico kit di carrozzeria e da dettagli esterni grigi, incluso un tetto panoramico a contrasto Carpathian Grey, cerchi in lega da 19" Gloss Dark Grey, griglia, prese d'aria su cofano e parafanghi e lettering sul portellone in Graphite Atlas. I particolari Dark Grey proseguono all'interno, con finiture della consolle centrale spazzolate e satinate, abbinate a sedili in pelle Ebony con cuciture a contrasto Light Lunar e sezione centrale traforata.

Ad Halewood, un'Evoque lascia la linea di produzione ogni 170 secondi. Dal 2016 anche la Evoque Convertibile nasce in questo stabilimento. La maggior parte delle unità viene esportata in 130 Paesi, con una produzione aggiuntiva originata da impianti realizzati in Cina e Brasile per soddisfare la domanda locale. Infatti l'80% delle Evoque prodotte nel Regno Unito è esportata in tutto il mondo, da Monaco a Manila. Jaguar Land Rover è uno dei maggiori esportatori britannici, con l'80% dei ricavi generato dalle vendite oltremare.