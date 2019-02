Nei DS Store arriva il DS Product Genius

Uno dei fattori principali per il successo di un marchio è sicuramente la passione che la Rete riesce a trasmettere al potenziale cliente per il brand che rappresenta sul territorio. Ciò vale maggiormente quando si è nel mondo altamente competitivo e qualificante delle vetture premium, dove anche la storia, la conoscenza di ogni particolare, l’amore per quanto si sta illustrando ha la sua importanza.

Per questa ragione nell’organico di tutti i DS Store è ora presente una nuova figura professionale: il DS Product Genius.

Il ruolo del DS Product Genius è determinante perché è il primo rappresentante del DS Store ad accogliere nel salone i clienti, a rispondere alle sue richieste d’informazione o alle sue curiosità, per incrementare la sua soddisfazione e la sua fedeltà a DS, illustrare gli elementi distintivi che fanno dei modelli del brand prodotti eccezionali.

Oltre a conoscere alla perfezione i valori del Brand e ogni dettaglio dei prodotti in gamma, il DS Product Genius si occupa di realizzare accurate presentazioni statiche avvalendosi anche del DS Virtual Vision, innovativo sistema presente nei DS Store che permette di scoprire i modelli della gamma DS attraverso un’esperienza immersiva di grande qualità permessa dall’utilizzo della realtà virtuale. Inoltre accompagnerà il cliente durante i test drive dinamici, per rendere l’esperienza del test drive esclusiva e appagante.

Pur non svolgendo funzioni di natura commerciale e di vendita - compiti, questi, riservati al DS Expert Advisor - DS Product Genius contribuisce a valorizzare la Customer Experience DS per creare relazioni con i clienti ed emozionarli.