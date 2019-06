Nissan da’ la scossa al Parco Valentino

Per la prima volta in Italia Nissan fa vedere il suo bolide elettrico, la Leaf Nismo RC. Lo fa da protagonista, alla quinta edizione del Parco Valentino, con l’obiettivo di consolidare la sua leadership nell’ambito della mobilità sostenibile.

LEAF NISMO RC: elettrica a trazione integrale

L’auto da corsa 100% elettrica, sviluppata da NISMO, acronimo di Nissan Motorsport, coniuga la filosofia Nissan Intelligent Mobility per la sostenibilità e l’evoluzione della mobilità con le performance allo stato puro garantite della divisione NISMO.

In virtù dell’assetto sportivo, della trazione integrale e dei due motori elettrici, con un’erogazione complessiva di 240KW di potenza massima per 640 Nm di coppia, la LEAF NISMO RC scatta sda 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.

Dalla pista alla strada

Oltre ad alcuni aspetti del design, l’auto da corsa riprende la tecnologia della batteria agli ioni di litio ad alta capacità e l’inverter dalla Nissan LEAF di serie, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo con oltre 410.000 unità.

Al Parco Valentino i visitatori potranno provare su strada la Nissan LEAF per sperimentare le performance e il comfort della guida elettrica e le esclusive tecnologie della Nissan Intelligent Mobility tra cui l’e-Pedal, il sistema che permette di accelerare, frenare e fermare il veicolo utilizzando un singolo pedale.

Nissan Intelligent Mobility: tutte le novità

Nissan partecipa al Parco del Valentino per raccontare le ultime evoluzioni tecnologiche nell’ambito della mobilità elettrica. Tra queste la tecnologia Vehicle to Grid (V2G), attraverso la quale l’auto diventa capace non solo di assorbire energia dalla rete in fase di ricarica ma anche di restituirla, aiutando concretamente a bilanciare la rete elettrica nazionale, ad ottimizzare il consumo di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili discontinue (solare ed eolico) e offrendo un beneficio economico ai proprietari di auto elettriche.

La partecipazione al Salone dell’Auto di Torino sottolinea, quindi, l’impegno di Nissan nel promuovere l’innovazione della mobilità elettrica in Italia anche attraverso iniziative ed eventi locali rivolti al grande pubblico.