Nissan e-NV200 100% elettrico e The Japanese House: un progetto affascinante

Nissan, da sempre all’avanguardia nella progettazione e leader in tecnologia, ha sviluppato il primo ufficio mobile al mondo 100% elettrico su base e-NV200, che coniuga innovazione e design in favore di un’ottimizzazione dello spazio e del tempo, presentando nuove forme di impiego professionale della mobilità. Il progetto è inserito all’interno della mostra The Japanese House in esposizione al MAXXI di Roma che vede lo spazio muoversi con l’individuo in una prospettiva sempre più legata al lavoro in movimento. Così lavoro, movimento e sostenibilità si integrano: “il mio luogo cammina con me”.

Alla luce dei ridotti costi di esercizio dei veicoli elettrici, pari ad appena 4 euro per 100 chilometri3, l’e-NV200 primo ufficio mobile 100% elettrico rappresenta una postazione di lavoro economica, che permette di accedere gratuitamente in centro città nelle zone a traffico limitato e di avvalersi a costo zero dei parcheggi con strisce blu. Nissan e-NV200 inoltre presenta caratteristiche di progettazione all’avanguardia, connettività e comfort, come scrivania ribaltabile integrata, computer con touch-screen, accesso wireless a Internet, luci led azionate via smartphone, sistema di ricarica telefono wireless, impianto audio Bluetooth, mini frigo e macchina per caffè di qualità professionale.

Entrando nel vano di carico di e-NV200, il migliore della categoria con i suoi 4,2 m³ di volume, i passeggeri sono accolti da un ambiente di lavoro luminoso, con uno speciale tetto in vetro panoramico e luci a pavimento a led, che accentuano la sensazione di spazio. Il sistema a led è personalizzabile con una app specifica per smartphone che permette di regolare l’illuminazione per intensità e colorazione da un’ampia gamma cromatica.Completano l’atmosfera contemporanea le vivaci tinte di colore sui rivestimenti e la raffinata copertura stile parquet del pavimento. Il nuovo rivestimento in bianco dei sedili anteriori riporta lo stesso tema che percorre tutti gli interni, dalla coda alla plancia.

Quando il tempo è bello, si può creare un ambiente di lavoro più arioso aprendo le portiere scorrevoli su entrambi i lati e il portellone posteriore a doppio battente. In coda, è possibile estrarre un pianale “sospeso” che permette di avere uno spazio all'aperto da cui telefonare, lavorare su un PC portatile o semplicemente ammirare il panorama. A bordo di e-NV200 WORKSPACe si trovano inoltre due sedie con finiture cromate e in pelle, ancorate alla pavimentazione in rovere tramite appositi supporti. In una delle configurazioni possibili, ideale per incontri e riunioni, le sedie possono essere posizionate fianco a fianco. Tra le sedie si trova una console in legno contenente una base di ricarica wireless per smartphone, un altoparlante Bluetooth® per la musica e un mini frigo a cassetto.

Una delle due sedie può poi essere posizionata su un punto di fissaggio centrale in corrispondenza di una scrivania ribaltabile, che ospita un computer touch-screen, mouse e tastiera wireless, nonché tutta una serie di articoli di cancelleria, ciascuno dotato del proprio alloggiamento. Sull’altro lato dell’area di carico si trova una console adibita ad angolo caffè. Da uno scomparto nascosto emerge meccanicamente una macchina per caffè di qualità professionale, mentre nell’apposito armadietto si trova tutto l’occorrente per preparare un espresso o un cappuccino perfetti. La Mostra “The Japanese House” dopo il MAXXI di Roma sarà al Barbican di Londra e al MOMAT di Tokyo.