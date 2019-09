Nissan e il Gruppo EDF insieme per la ricarica smart in tutta Europa

E' stato siglato un accordo di cooperazione tra Nissan e il Gruppo EDF per accelerare, insieme, l’adozione della mobilità elettrica, in particolare attraverso la ricarica smart dei veicoli. L’accordo si applica a Regno Unito, Francia, Belgio e Italia.

L'accordo di cooperazione si concentra principalmente sullo sviluppo di soluzioni di ricarica smart (vehicle to grid, o V2G) mettendo insieme tecnologie sviluppate e padroneggiate dalle due compagnie. La ricarica smart si basa su tecnologie che ottimizzano i processi di carica e scarica dei veicoli in modo efficiente e economicamente vantaggioso.

Come specificato nell’accordo, Nissan è responsabile della vendita di veicoli compatibili con il V2G, il Gruppo EDF, invece, si occuperà della messa a disposizione di soluzioni di ricarica V2G e dei servizi collegati.

L’integrazione dei veicoli elettrici nella vita di ogni giorno ricopre un ruolo fondamentale nella visione di Nissan di “mobilità intelligente”, grazie anche al V2G che offre benefici significativi alla stabilità della rete elettrica e nuove opportunità finanziarie alle aziende. Un numero sempre crescente di privati e di aziende sta passando ai veicoli 100% elettrici e Nissan ha realizzato vendite record in Europa lo scorso anno con la sua Nissan LEAF e il van e-NV200.

Il Gruppo EDF è impegnato nella promozione di una mobilità sostenibile per tutti, in particolare sviluppando soluzioni di “ricarica intelligente” con benefici tangibili per i clienti. Queste soluzioni integrate includono la gestione dei periodi di carica e scarica delle batterie e, attraverso lo storage, le gestione di un rapporto flessibile a due vie con la rete. Questi servizi sono sviluppati da Izivia, azienda specializzata nelle infrastrutture di ricarica e controllata interamente dal Gruppo EDF e da Dreev, nuovissima joint-venture tra EDF e NUVVE, specializzata nell’offerta di soluzioni commerciali V2G.

L'accordo di oggi fa seguito ad una precedente partnership in UK tra EDF e Nissan. A seguito della firma dell’accordo avvenuta lo scorso anno, le due organizzazioni hanno iniziato a collaborare per lo sviluppo di offerte congiunte nelle aree di mobilità elettrica, ricarica smart, riuso delle batterie esauste, stoccaggio di energia e risorse rinnovabili.

“L’accordo di cooperazione è perfettamente in linea con il Piano di Mobilità Elettrica presentato lo scorso ottobre, siamo convinti che lo sviluppo della mobilità elettrica sarà possibile grazie alle partnership. Da oggi, anche l’accordo che Nissan e EDF hanno appena stipulato per lo sviluppo di soluzioni di ricarica smart potrà essere annoverato tra le partnership strategiche per il settore. EDF sta costruendo un ecosistema di player innovativi grazie a collaborazioni strategiche che ci permettono di produrre su larga scala le migliori tecnologie al supporto dei nostri clienti”, dichiara Yannick Duport, Responsabile Mobilità Elettrica del Gruppo EDF.

“I nostri clienti ci chiedono di aiutarli nel passaggio ai veicoli elettrici e le tecnologie di ricarica smart sono cruciali per questo percorso. Unendo le nostre competenze a quelle di Nissan siamo in grado di lavorare insieme per rendere il trasporto sostenibile una realtà, per le imprese oggi, e per tutta la società nel prossimo futuro. È grazie a partnership come questa che possiamo offrire ai nostri clienti soluzioni che li aiutino nella scelta dei veicoli elettrici ed essere consapevoli dei vantaggi economici e ambientali che possono ottenere”, dichiara Béatrice Bigois, Direttore Area Clienti del Gruppo EDF.

“L’accordo con Nissan annunciato oggi è un’opportunità unica di introdurre i servizi ‘vehicle to grid’ anche nel mercato italiano e diventare leader chiave nella transizione energetica del paese. A tutti gli effetti questa operazione accelererà la diffusione della mobilità elettrica e rappresenta un’opportunità per i clienti di Edison di beneficiare di un futuro fatto di scelte energetiche indipendenti e sostenibili. Siamo impegnati a costruire un futuro sostenibile per il paese e questo è un grande passo avanti in questa direzione”, dichiara Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.

“Questa nuova partnership con EDF, che coinvolge quattro importanti mercati europei, è un’altra dimostrazione che la nostra visione di un ecosistema di mobilità elettrica sta diventando realtà. Le aziende sono sempre più consapevoli dei benefici e delle opportunità offerte da Nissan LEAF e e-NV200, e aggiungere le soluzioni V2G è il passo successivo per gestire al meglio il consumo di energia e creare nuove oportunità di guadagno”, dichiara Francisco Carranza, Managing Director di Nissan Energy in Europa.