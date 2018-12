Nissan: la mobilità del futuro, sempre più sostenibile, autonoma e connessa

Nella conferenza di fine anno il Presidente e Ad di Nissan Italia Bruno Mattucci ha tracciato il presente e il futuro della mobilità secondo Nissan, la roadmap strategica che delinea le modalità con cui le vetture sono e saranno alimentate, guidate e connesse e che si articola su tre punti:

Nissan Intelligent Power: elettrificazione della gamma, per vincere la sfida della sostenibilità;

Nissan Intelligent Driving: guida autonoma, per vincere la sfida della sicurezza;

Nissan Intelligent Integration: connettività, per vincere la sfida dell’integrazione con dispositivi mobili e infrastrutture. Negli scorsi anni Nissan ha posto le basi per lo sviluppo di questa visione, che hanno consentito di raggiungere alcuni importanti traguardi. La scelta di puntare sulla mobilità 100% elettrica ha permesso a Nissan, dal 2010 a oggi, di occupare una posizione di leadership nel segmento e raggiungere primati di vendita a livello globale e locale per Nissan LEAF e Nissan e-NV200. Allo stesso tempo, Nissan è impegnata anche nello sviluppo di motori a combustione interna sempre più efficienti, per minori consumi e minori emissioni. Lo scorso ottobre, infatti, sono state presentate nuove motorizzazioni per Nissan Qashqai: un 1.3l benzina da 140 cv 160 cv e il nuovo 1.5l diesel dal 115 cv. Anche il resto della gamma si arricchirà a breve di motori più efficienti. Per Nissan Micra sono in arrivo nuove motorizzazioni: 1.0l benzina da 100 cv e 1.0l benzina da 117 cv, mentre per Nissan Qashqai ci sarà un 1.7l diesel da 150 cv. Nei prossimi anni è prevista anche un’elettrificazione della gamma crossover e il lancio di un crossover 100% elettrico. In termini di guida autonoma, Nissan ha lanciato la tecnologia ProPILOT su LEAF e Qashqai e per il prossimo anno è previsto il lancio della stessa anche su X-Trail. Nissan LEAF è dotata inoltre delle tecnologie ProPILOT Park e e-Pedal, per una esperienza di guida confortevole e divertente. Per quanto riguarda le tecnologie di connettività, è da poco disponibile su Micra e Qashqai il nuovo sistema di infotainment con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto e con le nuove funzioni:

riconoscimento vocale

ricerca su una singola riga

Find My Car

Mappa OTA e aggiornamenti software disponibili tramite smartphone o Wi-Fi.

Di seguito le tappe fondamentali di un anno di Nissan Intelligent Mobility, che ha visto protagonisti indiscussi i veicoli elettrici Nissan LEAF e Nissan e-NV200.

Gennaio 2018

Lancio commerciale di Nissan LEAF 40kWh. Presentata ufficialmente a livello globale a Tokyo nel settembre 2017, a livello europeo il mese successivo e in Italia a dicembre 2017. La presentazione italiana coincide con l’inaugurazione del Nissan Intelligent Mobility Tour, per promuovere la mobilità a zero emissioni con veicoli integrati nella società, motori più efficienti, prestazioni elevate, maggiore sicurezza e comfort. Inoltre Nissan e Enel ufficializzano l’accordo che prevede, a fronte dell’acquisto di una Nissan LEAF Enel Edition, due anni di ricarica elettrica gratuita1.

Nissan presenta l’ecosistema elettrico. Debutto europeo su strada della nuova Nissan LEAF e del Nissan e-NV200, con una nuova batteria da 40 kWh che offre 100 km di autonomia in più. Febbraio 2018

Nissan e4Future: 1.000 Vehicle-to-Grid finanziati dal Governo Britannico e IUK. Nissan e i suoi partner si aggiudicano il finanziamento di 9,8 milioni di sterline con il progetto e4Future, che prevede 1.000 installazioni Vehicle-to-Grid nei prossimi 3 anni.

In Giappone, la nuova Nissan LEAF ottiene il punteggio di 5 stelle per la sicurezza, il più alto possibile, dal JNCAP (Japan New Car Assessment Program). Marzo 2018

Salone di Ginevra. Presentazione del concept Nissan IMx KURO, che segna il debutto europeo del crossover elettrico con tecnologia Brain-to-vehicle. Nissan svela la livrea della sua vettura di Formula E, per l’esordio in questa competizione.

Nuova tappa a Roma del piano di elettrificazione della rete commerciale IKEA, con installazioni di colonnine elettriche di ricarica rapida.

New York International Auto Show. La nuova Nissan LEAF è eletta “World Green Car of the Year 2018”. Aprile 2018

• La nuova Nissan LEAF entra nell’autoparco di Roma Capitale, grazie ad un avviso pubblico, per la fornitura di 20 vetture elettriche, finalizzata a sostenere la mobilità eco-compatibile e il rispetto dell’ambiente. Nissan crede fortemente nell’importanza del dialogo costante con i rappresentanti delle istituzioni: “i Sindaci”, che sono chiamati ogni giorno a dare risposta ai cittadini. Un esempio da ricordare è il Patto dei Sindaci, lanciato nel 2008 in Europa con l’ambizione di riunire i governi locali impegnati su base volontaria a raggiungere e superare gli obiettivi comunitari su clima ed energia. L’iniziativa ha non solo introdotto per la prima volta un approccio di tipo bottom-up, per fronteggiare l’azione climatica ed energetica, ma è andata velocemente ben oltre le aspettative: l'iniziativa riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi. Per questo Nissan ha avviato in questi anni uno

1 L’offerta per la nuova Nissan LEAF Acenta prevede ricarica da colonnine pubbliche Enel inclusa nel prezzo per un totale di 1.350 kWh, che corrispondono al 40% delle ricariche complessive necessarie per una percorrenza media di 20.000 km in 2 anni, erogabili entro 24 mesi con APP e-Go + Wall Box ENEL + installazione e manutenzione della stessa, a 299 €/mese IVA inclusa, con anticipo dando in permuta un’auto usata del valore di 12.133,00 € TAN 1,99% TAEG 2,82% 30.000 Km in 3 anni, maxi rata 16.148,00 €

scambio continuo con ANCI, che rappresenta i Comuni italiani, e con i Sindaci delle

principali città. • L’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) assegna alla nuova

Nissan LEAF il punteggio massimo di 5 stelle per la sicurezza.

Maggio 2018

• Nissan Energy Solar, in vendita nel Regno Unito la soluzione di generazione energetica per la casa, dedicata al mercato retail. Attraverso un sistema integrato di pannelli fotovoltaici, un sistema di stoccaggio che utilizza le batterie dei veicoli elettrici Nissan (xStorage Home) e un software gestionale di ultima generazione, i clienti possono ottimizzare la produzione, lo stoccaggio e la gestione dell’energia nelle proprie case.

Giugno 2018

Nissan Intelligent Mobility Thinking. Le tecnologie per la sicurezza stradale, protagoniste dell’evento di lancio di ProPILOT su Nissan Qashqai e Nissan LEAF. ProPILOT è un insieme di tre sistemi: Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist e Traffic Jam Pilot e assiste il conducente in fase di sterzata, accelerazione e frenata. Le tecnologie di sicurezza, già presenti su tutta la gamma Nissan, amplificano il controllo e migliorano i tempi di intervento, garantendo più sicurezza, più comfort e una migliore esperienza di guida.

Nissan e Coca-Cola (Sibeg) - imbottigliatore dei prodotti di The Coca-Cola Company per il mercato siciliano - accelerano la mobilità sostenibile, con un accordo che prevede la realizzazione di un ecosistema elettrico nella Regione Sicilia composto da veicoli e infrastrutture. 97 nuove Nissan LEAF 100% elettriche, che saranno utilizzate dai Sales Executive di Sibeg, e 8 nuove colonnine di ricarica rapida.

Altre flotte aziendali EV:

o ENEL 600 LEAF

o ATM 75 e-NV200

o Finmeccanica 17 EV • Amsterdam ArenA. Al via il più grande sistema di accumulo di energia

d’Europa in un edificio commerciale alimentato da batterie provenienti da veicoli elettrici, sia di seconda vita che nuove (148 Nissan LEAF). Il progetto innovativo vede la collaborazione tra Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House e Johan Cruijff ArenA, con il sostegno dei fondi Amsterdam Climate and Energy Fund (AKEF) e Interreg.

Luglio 2018

• Nissan accelera la mobilità elettrica per i taxi in Italia. Disponibile Nissan e- NV200 Evalia, l’unico 7 posti 100% elettrico al mondo, nella versione Enel Edition pensata per i taxi. Prosegue la leadership di Nissan anche nella mobilità elettrica per il servizio pubblico, con circa 130 taxi a zero emissioni Nissan LEAF commercializzati in Italia negli ultimi due anni.

Settembre 2018

• Formula E: partnership con e.dams e presentazione dei piloti. Nissan rafforza la partnership con e.dams, acquistando una partecipazione nell'organizzazione racing vincitrice del campionato e ufficializza Sebastien Buemi e Oliver Rowland2, quali piloti per il debutto nel campionato ABB FIA Formula E. Sebastien Buemi, 29 anni, ha corso

2 Oliver Rowland, nome annunciato a novembre 2018.

nelle passate quattro stagioni con e.dams. Tra gli importanti traguardi in pista conseguiti da Buemi spiccano il titolo piloti conquistato nel 2015/2016 e una serie di record nelle varie stagioni della serie, tra cui il maggior numero di vittorie e di pole position, i giri più veloci, il maggior numero di vittorie consecutive, il maggior numero di vittorie in una stagione, il maggior numero di piazzamenti a punti consecutivi, il maggior numero di giri in testa e di gare in testa. Oliver Rowland, 26 anni, ha corso per il team durante la recente prova prestagionale di Formula E a Valencia, in Spagna. Il prossimo 13 aprile si correrà l’E-Prix di Roma, il debutto per Nissan nella Formula E sul territorio italiano. Nissan è la prima casa automobilistica giapponese a partecipare al campionato ABB FIA Formula E, che rappresenta una nuova “espressione ad alte prestazioni” della Nissan Intelligent Mobility. Il campionato di Formula E, a partire dalla quinta stagione, prevede l’introduzione di nuove specifiche per il telaio e per le batterie, le nuove auto Gen2 correranno dall’inizio alla fine senza il classico cambio vettura previsto finora a metà delle gare.

Ottobre 2018

• Nissan Zero Emission Academy Tour. Roadmap formativa sulla mobilità sostenibile presso le Università italiane, iniziata al Politecnico di Milano, proseguita poi per l’Università L’Aquila, l’Università di Parma e l’Università di Roma Tre. Il programma prevede una lectio magistralis sulla Nissan Intelligent Mobility, seguita da un test drive della nuova Nissan LEAF aperto agli studenti e da un sondaggio sulla mobilità del futuro.

Novembre 2018

• La nuova Nissan LEAF NISMO RC presentata in Giappone. Potenza massima e un’erogazione di coppia più che raddoppiate rispetto alla versione precedente. La nuova Nissan LEAF NISMO RC è alimentata da due motori elettrici collocati alle estremità opposte del telaio. Insieme generano una potenza combinata di 240 kW (120 kW ciascuno) e forniscono alle ruote una straordinaria coppia istantanea pari a 640 Nm.

Dicembre 2018

• Nissan Italia lancia il progetto di e-Van Sharing in collaborazione con la propria rete di concessionarie nell’area romana (inizialmente Mirauto, Numero Sette, Roscini Veicoli Industriali). Il servizio, rivolto a piccoli imprenditori, liberi professionisti e cittadini, consente di noleggiare un van e-NV200 per il periodo necessario al trasporto e alla consegna delle merci in centro città. Gli interessati potranno usufruire del servizio registrandosi ad un apposito sito e poi utilizzando l’app denominata Glide per prenotare il veicolo e pagare al termine dell’utilizzo. Prevista l’estensione del servizio tramite altri concessionari in Italia.

Il 2018 si chiude all’insegna dell’emozione, con il primo appuntamento della stagione 2018/2019 del campionato ABB FIA Formula E. Il 15 dicembre 2018, in Arabia Saudita, si svolgerà la prima delle 13 gare del campionato, che toccherà 12 fra le più importanti città mondiali, per poi concludersi a New York a luglio 2019.