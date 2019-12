Nissan Leaf corre all’Acea Run Rome The Marathon

Nissan, è protagonista dell’Acea Run Rome The Marathon, conferma il suo impegno a favore della mobilità ecosostenibile e invita i cittadini a fare il primo passo. Che si tratti del running o della mobilità elettrica, tutto dipende dal primo passo. Una volta superate le barriere mentali, una volta iniziato a correre o una volta provata la mobilità 100% elettrica è difficile tornare indietro. Tanti e tali sono i benefici che si scoprono, per il nostro corpo, la nostra salute mentale e psicofisica, così come per il nostro umore, che è impossibile tornare al vecchio stile di vita e di guida.

Nissan è da sempre promotore della ecosostenibilità e rappresenta il partner perfetto della principale maratona d’Italia. Il connubio con la corsa più partecipata è ideale per la Nissan LEAF, l’auto 100% elettrica più venduta nella storia.

A questo proposito, si è tenuta oggi, presso il Museo dell’Ara Pacis di Roma, la conferenza stampa di presentazione dell’Acea Run Rome The Marathon in programma il prossimo 29 marzo 2020.

Bruno Mattucci, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, è intervenuto alla conferenza: “Nissan promuove da oltre dieci anni la sostenibilità ambientale, con la vettura Nissan LEAF 100% elettrica, la più venduta al mondo nella storia. Ora siamo pronti a onorare questa nuova sfida e a correre la maratona di Roma, iniziativa di cui condividiamo i valori, in quanto la Capitale è una tra le prime città ad aver accolto la nostra tecnologia elettrica. Per questa opportunità ringraziamo la Sindaca e il suo staff."

Si tratta della più grande Maratona d’Italia: lo scorso anno ha coinvolto 14.100 runner. Nella prossima edizione, i partecipanti si sfideranno lungo il rinomato circuito cittadino di 42,195 km, partendo da Via dei Fori Imperiali e attraversando i principali luoghi di interesse storico e culturale della città eterna.

Nissan metterà a disposizione dell’organizzazione le vetture Nissan LEAF, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo con oltre 440.000 unità commercializzate, da quest’anno Official Electric Car della Maratona. L’auto è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida di serie (e-Pedal e ProPILOT) e l’abilitazione al Vehicle-to-Grid, la tecnologia che permette di immagazzinare energia grazie all’integrazione e di effettuare lo scambio binario con la rete di energia.

Nissan propone soluzioni ad alto tasso di innovazione e tecnologia per arricchire la vita del cittadino e della società, verso la dimensione di Smart City dove il veicolo è sempre più un elemento attivo.

Con questo spirito, Nissan supporta la Maratona di Roma che porterà l’emozione della sfida e il piacere del divertimento in città per tutto il fine settimana a partire da venerdì 27 marzo. Sono previste diverse attività di intrattenimento e una competizione a staffetta con percorsi di diversa lunghezza.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.runromethemarathon.com/