Nissan Leaf è partner di e_Mob, Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica

Nissan Italia è partner della “e_Mob Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica”, che si svolgerà il 27-28-29 settembre a Milano.

L’evento, giunto alla seconda edizione, riunisce istituzioni nazionali e locali, case automobilistiche, università, centri di ricerca e protagonisti di tutta la filiera dell’elettrico per discutere del futuro della mobilità sostenibile in Italia, partendo dalla best practice del Comune di Milano.

Da anni Nissan investe nello sviluppo di veicoli interamente elettrici e a impatto ambientale zero, con tecnologie all’avanguardia e in continua evoluzione in linea con la roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility che si propone di definire il modo in cui le auto sono guidate, alimentate e integrate con la società.

Nissan ha da sempre uno sguardo privilegiato sulle esperienze delle città più sensibili ai fattori ambientali ed ha potuto constatare come, laddove la collaborazione con le istituzioni locali è stata più forte e consistente, si è creato un circolo virtuoso che ha favorito la rapida diffusione della mobilità elettrica.

Proprio per questo motivo, Nissan anche in Italia da anni lavora al fianco del legislatore nazionale, della Pubblica Amministrazione, di associazioni e aziende partner, promuovendo prodotti e servizi per la diffusione di una cultura della sostenibilità.

Con il Comune di Milano e A2A, ad esempio, Nissan ha implementato sul territorio comunale il più grande piano urbano in Italia di infrastrutture pubbliche di ricarica rapida per i veicoli elettrici: 12 colonnine pubbliche veloci in grado di ricaricare l’80% della batteria in 40 minuti, un terzo di tutte quelle Nissan ad oggi presenti sull’intero territorio nazionale.

All’evento sarà presente in esposizione la nuova LEAF, icona della NissanIntelligent Mobility e l’auto 100% elettrica più venduta al mondo con oltre 350.000 unità per far scoprire ai visitatori i benefici di una mobilità sostenibile, sicura e integrata.