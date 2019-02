Nissan Micra: la city car 5 porte si rinnova

Da oggi in poi, chi volesse acquistare una nuova Micra non avrà che l’imbarazzo della scelta. La piccola di casa Nissan, infatti, è disponibile con nuovi motori e nuovi cambi, sia manuale sia automatico. Questi nuovi motori non sostituisco ma si aggiungono alle altre motorizzazioni della gamma, ovvero il motore benzina aspirato IG da 1,0 litri e 71 CV di potenza e il motore diesel dCi da 1,5 litri e 90 CV di potenza.

Nuovo IG-T da 1,0 litri, 100 CV con cambio manuale

Il nuovo motore turbo benzina IG-T da 1,0 litri eroga una potenza di 100 CV ed è abbinabile a un cambio manuale a cinque rapporti. Questo motore, al debutto assoluto su un veicolo dell’Alleanza (Renault-Nissan-Mitsubishi), è conforme alla normativa sulle emissioni Euro 6d-Temp. I vantaggi di questo upgrade si sostanziano in maggiore potenza (+10 CV) e coppia (+20 Nm) a tutti i regimi, emissioni di CO2 ridotte (da -13 a -15 g/km, in base all’allestimento) e minori consumi (da -0,6 a -0,7 l/100 km, in base all’allestimento), con un conseguente calo dei costi d’esercizio.

Il nuovo motore da 1,0 litri e 100 CV con cambio manuale offre maggiore reattività e una erogazione della potenza più fluida, sia in caso di accelerazione da fermo che in fase di ripresa. L’abitacolo più silenzioso, grazie all’ottimo isolamento e a motori poco rumorosi, contribuisce a migliore ulteriormente l’esperienza di guida, come dimostrano i parametri NVH (rumorosità, vibrazioni e ruvidità di marcia).

La trasmissione manuale abbinata a questo motore introduce una serie di migliorie che si traducono in una combustione più efficiente, minore peso e minori emissioni di CO2.

Nuovo IG-T da 1,0 litri, 100 CV con cambio automatico Xtronic

Debutta su Nissan Micra il cambio automatico Xtronic: una soluzione inedita per la quinta generazione di Micra, lanciata nel 2016. Il cambio automatico è abbinabile esclusivamente al motore IG-T da 1,0 litri e 100 CV.

L’introduzione della trasmissione automatica rappresenta un passo importante per offrire ai clienti ‘ancora più Micra’. Si tratta di una soluzione molto ricercata fra i guidatori che trascorrono molto tempo nel traffico, con continui arresti di marcia e ripartenze. Una dotazione destinata a riscuotere sempre più successo, basti pensare che nel 2016, in occasione del lancio del modello attuale, i veicoli con cambio automatico rappresentavano in Europa il 12% del mix di vendita complessivo del segmento. Si stima che questa cifra raddoppierà nel 2020 e supererà il 30% nel 2022.

Il cambio automatico Xtronic è una sofisticata unità con trasmissione a variazione continua (CVT, Continuously Variable Transmission). La tecnologia D-step assicura un'erogazione della potenza e un'esperienza di guida senza precedenti rispetto a un CVT tradizionale. Vantaggi che si percepiscono soprattutto quando si fa un uso più "aggressivo" del pedale dell’acceleratore. Xtronic garantisce inoltre scalate di marcia ancora più rapide, minori consumi e una connessione più diretta tra propulsore e ruote.

Nuovo DIG-T da 1,0 litri, 117 CV con cambio manuale

Il nuovo motore di punta della gamma Nissan Micra è l’unità a benzina da 1,0 litri e 117 CV che, abbinato al cambio manuale a sei marce, conferisce alla vettura un carattere più sportivo.

Non si tratta semplicemente di una versione rivista e potenziata dell’unità da 100 CV, ma di un motore completamente diverso. È stato sviluppato dall’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi in collaborazione con Daimler, insieme al motore a benzina da 1,3 litri lanciato di recente sul crossover Nissan Qashqai. Pur mantenendo la struttura a tre cilindri, è progettato per offrire una guida più dinamica, con una coppia di 180 Nm che aumenta di ulteriori 20 Nm grazie all’overboost.

A confronto con il motore da 100 CV, quello da 117 CV garantisce una maggiore accelerazione, disponibile su tutto il range di giri. Insieme alla potenza, aumenta anche la coppia, già disponibile a bassi regimi (180 Nm a 1.750 giri/min per il 117 CV, rispetto a 160 Nm a 2.750 giri/min per il 100 CV). Il risultato è un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 9,9 secondi per la versione da 117 CV, un secondo in meno rispetto alla versione da 100 CV con cambio manuale (10,9 secondi).

Filtro antiparticolato per motori a benzina (GPF): caratteristica obbligatoria per tutti i motori benzina a iniezione diretta, il GPF assicura che la quantità di particolato eliminato attraverso lo scarico sia in linea con le normative in materia di emissioni.

C’è anche la versione a GPL

La gamma Micra si arricchisce ulteriormente grazie alla tanto attesa motorizzazione con doppia alimentazione benzina-GPL, un’esclusiva tutta italiana. Un ampliamento dell’offerta che consente a Nissan di cogliere le ulteriori opportunità di mercato provenienti dalle alimentazioni alternative. In Italia, nel 2018, il GPL si è confermato essere la terza alimentazione più scelta dai consumatori, arrivando a rappresentare il 9% del mercato Privato. Una percentuale che sale al 14% se si considera il segmento B.

La Nuova Micra GPL è sviluppata sulla base del motore turbo-benzina IG-T da 0,9 litri e 90 CV, unità a 3 cilindri già apprezzata per la sua brillantezza ed elasticità. Grazie all’impianto GPL sviluppato e prodotto appositamente per Nissan Micra, l’efficienza del propulsore è ulteriormente esaltata, senza compromessi sulle prestazioni.

La nuova Micra è ancor più connessa

Con la nuova Micra, debutta anche l’aggiornamento del sistema di infotainment NissanConnect che prevede nuove funzionalità.

Esso, infatti, migliora ulteriormente il rapporto fra guidatore e veicolo grazie, ad esempio, all’integrazione semplice e intuitiva con lo smartphone o alla possibilità di scaricare mappe e aggiornamenti software OTA. Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili di serie su tutti gli allestimenti, a partire da Acenta.

La nuova app per smartphone Door to Door Navigation di TomTom, apre all’utente/guidatore nuovi orizzonti di mobilità grazie, ad esempio, alla funzione che consente di pianificare il proprio itinerario da casa o dall’ufficio e di inviarlo all’auto, per poi avviare la navigazione non appena saliti a bordo.

Il nuovo NissanConnect include anche TomTom Premium Traffic, che offre dati sul traffico in tempo reale altamente precisi, per ottimizzare i tempi di percorrenza.

L’interazione con il nuovo NissanConnect avviene tramite un sistema display multi-touch da 7” integrato nella parte centrale nel cruscotto. Fra le nuove funzionalità, da segnalare la ricerca su una singola riga (funzione del sistema di navigazione che velocizza e semplifica il processo di ricerca dei luoghi); il riconoscimento vocale (accessibile tramite i comandi al volante rivisitati, consente di effettuare telefonate, richiedere la lettura dei messaggi e controllare la musica con istruzioni vocali); l’Apple Carplay e Android Auto (di serie sulle versioni Acenta, N-Connecta, N-Sport and Tekna); le mappe 2D (di serie, garantiscono una maggiore chiarezza. Il multi-touch consente il pinch-to-zoom per ingrandire la mappa, avere un maggior livello di dettaglio o una vista più ampia); Find My Car (gli utenti possono memorizzare il punto in cui hanno parcheggiato e proseguire la navigazione sul loro smartphone per dirigersi a piedi verso la destinazione finale. Sempre il navigatore dello smartphone li ricondurrà poi alla vettura); gli aggiornamenti software e mappe OTA (i clienti possono aggiornare il software e le mappe quando desiderano, connettendo NissanConnect al proprio smartphone e utilizzando la connessione Wi-Fi o la rete dati).