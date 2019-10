Nissan Pavillon, il nuovo spazio per conoscere la mobilità del futuro

Nissan Pavilion, la cui apertura è in programma per l’inizio della prossima estate a Yokohama, sarà un’attrazione completamente nuova pensata non solo per la popolazione locale, ma anche per i turisti in visita in Giappone, che sono previsti in aumento dal prossimo anno. Oltre a mostrare le innovazioni, le tecnologie, i progetti e i prodotti, il Nissan Pavilion farà da sfondo alle presentazioni globali dei nuovi veicoli.

“La prossima estate gli occhi del mondo saranno puntati sul Giappone: ci sembra la condizione ideale per condividere la visione del nostro futuro”, ha spiegato Asako Hoshino, Executive Vice President di Nissan. “Il Nissan Pavilion sarà la dimostrazione tangibile di come lo sviluppo tecnologico di Nissan possa rafforzare il potenziale umano verso un mondo migliore.”

Il Nissan Pavilion rientrerà nell’accordo di collaborazione siglato con la città di Yokohama e darà forma all’impegno di Nissan per lo sviluppo condiviso della città del futuro.

Con una superficie di 10.000 metri quadrati, lo spazio espositivo ospiterà diverse novità di casa Nissan, come il sistema di assistenza avanzata alla guida ProPILOT, le esperienze di connettività Invisible-to-Visible (I2V) e le soluzioni Nissan Energy, volte ad ottimizzare l’utilizzo dell’elettricità a casa e su strada. Nel complesso, queste iniziative mostreranno ai visitatori i vantaggi della Nissan Intelligent Mobility, la visione strategica che ridefinisce l’offerta di prodotti e servizi energetici, determinando il modo in cui i veicoli sono alimentati, guidati e connessi con la società.

Nissan Pavilion sarà in mostra e accessibile per quattro mesi durante la prossima estate e andrà ad aggiungersi agli spazi espositivi permanenti di Nissan già presenti: la Nissan Gallery a Yokohama e il Nissan Crossing nel quartiere di Ginza a Tokyo.