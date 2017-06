Nissan presenta il nuovo X-Trail il SUV più venduto al mondo

Nissan sceglie il palcoscenico della Finale della UEFA Champions League a Cardiff per presentare la nuova versione di Nissan X-Trail, il più grande fra i crossover della casa giapponese, presenta novità che esaltano qualità e stile della vettura. Nuovo design delle linee esterne per un profilo più robusto e distintivo. Nuovi interni eleganti, raffinati e di elevata qualità con nuove funzionalità e tecnologie di sicurezza all’avanguardia. Disponibile in versione cinque o sette posti, X-Trail è stato aggiornato sulla base dei feedback ricevuti dai clienti e si prepara a consolidare la reputazione di veicolo perfetto per le famiglie avventurose.

Il nuovo design dell’ X-Trail si caratterizza per le modifiche al frontale comprendono la griglia “V motion” più ampia, paraurti ridisegnato che riprende maggiormente la tinta carrozzeria, accentuata da una nuova finitura nero lucido.I gruppi ottici sono stati rivisitati e presentano una versione più contemporanea delle tipiche luci di posizione diurne (DRL) a boomerang di X-Trail. Il design delle unità alogene si differenzia da quello dei fari a LED e per la prima volta debutta sul modello il sistema AFS (Adaptive Front Lighting System). I fendinebbia, invece, non sono più circolari ma rettangolari e conferiscono al frontale un aspetto più dinamico.

Al posteriore, il paraurti ha un design con linee più solide e dettagli cromati, mentre i fari sono interamente a LED. Il profilo del veicolo è ulteriormente valorizzato dai nuovi cerchi da 17” e 18” e da una modanatura laterale cromata che corre lungo la base delle due porte nell’allestimento top di gamma Tekna.

A bordo dell’ X-Trail spicca la presenza del nuovo volante a D, che agevola la salita e la discesa del conducente e la visibilità del quadro strumenti. I comandi al volante a 4 direzioni permettono di non staccare mai lo guardo dalla strada ed è disponibile per la prima volta la funzione di riscaldamento del volante integrata.

Nell’abitacolo sono stati usati nuovi materiali di alta qualità, come le finiture nero lucido sulle bocchette dell’aria. Per la prima volta, i sedili sono tutti riscaldabili, sia gli anteriori che i posteriori. Sull’allestimento Tekna sono disponibili come opzionali sedili in pelle bicolore nero/beige di grande impatto.

In risposta alla richiesta dei clienti di arricchire i sistemi audio, da oggi l’allestimento Tekna è provvisto di serie di un nuovo impianto audio BOSE Premium a otto altoparlanti – il più completo tra quelli offerti dai veicoli Nissan sul mercato europeo.

Per la prima volta, la radio digitale DAB è di serie e il navigatore satellitare touch-screen NissanConnect presenta una nuova interfaccia grafica più facile da usare. Sul tetto è presente la shark antenna, che oltre a migliorare la ricezione del segnale, migliora anche il design dell’auto.

Il nuovo Nissan X-Trail si conferma il crossover perfetto per la famiglia e per l’avventura, grazie soprattutto alla versatilità degli interni. Spaziosi e confortevoli, vantano uno spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori ai vertici della categoria; soluzioni portaoggetti intelligenti e tante pratiche funzioni, come il divanetto posteriore scorrevole e reclinabile.

Grazie al sapiente restyling degli interni, il bagagliaio del nuovo X-Trail è ancora più ampio: la capacità (VDA) passa da 550 a 565 litri sulla versione cinque posti. Lo spazio totale con tutti i sedili abbattuti è di 1.996 litri.

Il bagagliaio di X-Trail è dotato dell’innovativo Luggage Board System di Nissan che permette di disporre ripiani e divisori secondo 9 diverse configurazioni. È presente anche uno scomparto nascosto in cui riporre gli oggetti preziosi per tenerli lontano da sguardi indiscreti.

Per i conducenti in cerca di nuovi livelli di flessibilità e della massima libertà, dal 2018 Nissan X-Trail sarà disponibile con ProPILOT, il sistema di guida autonoma che regola sterzo, accelerazione e frenata durante la guida in autostrada su corsia singola, sia in condizioni di traffico intenso sia ad alte velocità.

E questa è solo una delle numerose soluzioni Nissan Intelligent Mobility disponibili a bordo. L’elenco include anche un sistema di frenata d’emergenza intelligente con riconoscimento pedoni e un sistema anti-collisione posteriore e laterale, che emette segnalazioni visive e acustiche non appena rileva l’avvicinamento di un veicolo nelle manovre in retromarcia.

La gamma di tre motorizzazioni rimane invariata e contempla anche il diesel da 2,0 litri e 177 CV aggiunto lo scorso anno. Molte le possibili combinazioni per le diverse esigenze dei clienti: benzina o diesel Low Power e High Power, cambio manuale a sei rapporti o automatico CVT XTronic, due o quattro ruote motrici, cinque o sette posti.