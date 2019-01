Nissan presenta l’innovativo Concept-van NV300

Nissan al Salone dell’Automobile di Bruxelles ha presentato il nuovo Concept-van NV300, che appasiona per il concetto di versatilità dei veicoli commerciali Nissan, capaci di implementare allestimenti di ogni tipo personalizzati per ogni esigenza.

Il Concept-van NV300 è stato attrezzato come officina mobile appositamente pensata per i falegnami che lavorano il legno in modo creativo. Il mezzo Offre numerose funzionalità, che fondono insieme praticità e innovazione, per enfatizzare come la vasta gamma LCV Nissan possa proporre la soluzione perfetta per i professionisti di qualsiasi settore.

Il Concept-van NV300 è anche dotato di una batteria portatile integrata, chiamata Nissan Energy ROAM. Si tratta di un alimentatore all-in-one, resistente alle intemperie, che assicura un’alimentazione pratica a zero emissioni, ovunque se ne abbia la necessità. Con una capacità di stoccaggio di 700 Wh e una potenza massima di 1 kW, questa batteria portatile rappresenta una “centrale elettrica” all’avanguardia, ideata per i professionisti in mobilità.

Per un falegname che, per esigenze lavorative, si sposta regolarmente da un luogo all’altro, può rappresentare la soluzione perfetta per alimentare tutti gli strumenti necessari per il suo lavoro, dagli attrezzi al tablet, in modo efficiente ed ecologico.

L’alimentatore Nissan Energy ROAM è costituito da batterie riutilizzate, prelevate dai veicoli elettrici Nissan LEAF al termine del loro ciclo di vita: una soluzione che ribadisce la leadership di Nissan nella tecnologia energetica sostenibile. Un pannello solare montato sul tetto del Concept-van NV300 consente all’alimentatore di essere ricaricato anche in assenza di allacciamento alla rete.

Il Concept-van NV300 è un eccellente esempio delle nuove possibilità che Nissan potrebbe offrire, in futuro, ai clienti di veicoli commerciali. Il suo spazio di carico personalizzato include elementi innovativi quali un computer touchscreen integrato, sedili girevoli su binari fissati al pianale, vani salva spazio su misura ed illuminazione a LED sul soffitto. Lo spazio di carico del van è stato creato ed allestito da Nissan in collaborazione con Studio Hardie, prestigioso studio britannico di design.

Nissan Energy ROAM si basa sulla tecnologia di alimentazione portatile già presentata sui concept Nissan Navara Dark Sky e Nissan Navara EnGuard al Motor Show di Hannover, rispettivamente nel 2018 e nel 2016. Nissan Energy ROAM è un esempio della visione Nissan Intelligent Mobility e di come la Casa stia cercando di applicare ad aree commerciali completamente nuove il proprio know-how e le proprie tecnologie all’avanguardia in tema di batterie destinate agli EV.

Progettata sia per l’uso professionale che per il tempo libero, Nissan Energy ROAM offre energia pulita e sostenibile ai clienti che hanno bisogno di versatilità. Il lancio nei mercati europei avverrà nella primavera del 2019.

Nissan NV300 è un veicolo commerciale leggero, spazioso e incredibilmente pratico, disponibile in diverse lunghezze e altezze. Nissan è l’unico marchio sul mercato a offrire una garanzia di 5 anni/160.000 km (100.000 km per e-NV200) per l’intera gamma di LCV, incluso il pickup Navara. La garanzia può essere trasferita ai nuovi proprietari in caso di vendita del veicolo.