Nissan: prodotti 10 milioni di veicoli nello stabilimento di Sunderland

Lo stabilimento Nissan di Sunderland festeggia un nuovo importante record: il decimilionesimo veicolo uscito dalla linea di produzione.

Dopo 33 anni di produzione, quello di Sunderland è il primo stabilimento del Regno Unito a raggiungere questo traguardo. Facendo i conti, è stata prodotta un'auto ogni due minuti dall'inizio della produzione nel 1986.

E se i dieci milioni di veicoli fossero parcheggiati uno in fila all'altro, si estenderebbero per oltre 42.000 km, una distanza pari alla circonferenza della terra all'equatore.

Steve Marsh, Nissan Sunderland Plant Vice President, Manufacturing, ha dichiarato: "Avere prodotto dieci milioni di veicoli è un risultato enorme per chiunque abbia rapporti con lo stabilimento".

"Raggiungere questo traguardo ha richiesto tutta l'ingegnosità, l'impegno e la forza dei nostri collaboratori altamente qualificati, molti dei quali provengono dal nord-est dell'Inghilterra".

"Insieme, siamo decisi a continuare a innalzare gli standard di qualità a cui i nostri clienti sono stati abituati negli ultimi trent'anni".

Le decimilionesima auto è stata una Nissan Qashqai Tekna Vivid Blue con tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di sterzata, accelerazione e frenata, su strade a corsia unica o autostrade, in condizioni di traffico intenso o di guida ad alta velocità. ProPILOT è progettato affinché il guidatore abbia sempre le mani sul volante; guidatore che mantiene il controllo del veicolo in ogni momento. L'innovativo crossover è anche il modello più prodotto dallo stabilimento di Sunderland, con 3,4 milioni di veicoli, segue Micra con quasi 2,4 veicoli prodotti.

La prima vettura prodotta nel 1986 fu una Bluebird e fino ad oggi sono nove i modelli Nissan prodotti in questo stabilimento. Attualmente vi si produce LEAF, Qashqai e Juke. E proprio Juke lo scorso anno ha superato il milione di veicoli prodotti.

Lo stabilimento Nissan di Sunderland è stato realizzato su un'area precedentemente occupata da un campo d'aviazione, con inizio lavori celebrato nel luglio del 1984. La prima Bluebird è stata prodotta due anni dopo, nel 1986, con una produzione totale nel primo anno di 5.139 veicoli. La forza lavoro totale allora era di 470 dipendenti, contro i circa 7.000 attuali.