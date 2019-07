Nissan ProPILOT: ora disponibile sulla LEAF e su tutta la gamma Qashqai

ProPILOT, la tecnologia Nissan più avanzata di assistenza alla guida che offre assistenza in fase di sterzata, accelerazione e frenata, è ora disponibile su tutte le versioni di NissanQashqai, gamma completamente rinnovata con nuovi motori benzina e diesel, nuovi cambi automatici CVT e DCT e nuovo sistema di infotainment. ProPILOT è attivo su singola corsia in autostrada e ottimizzato per l’impiego in caso di traffico elevato o marcia a velocità sostenuta e consta di tre funzioni come l’Intelligent Cruise Control, che regola la velocità e mantiene la distanza dal veicolo che precede nella stessa corsia di marcia, il Lane Keep Assist, che agisce sullo sterzo per aiutare a mantenere il veicolo al centro della corsia, anche in presenza di un veicolo che precede, il Traffic Jam Pilot, che permette di seguire la vettura che precede alla distanza stabilita, se necessario rallenta fino a fermarsi e poi riparte. Tra le altre tecnologie Nissan di assistenza alla guida riguardano, oltre al ProPILOT, non bisogna dimenticare il Sistema Intelligente di Frenata d’Emergenza, che contribuisce a evitare eventuali collisioni o ridurne al minimo le conseguenze, e l’Intelligent Around View Monitor che grazie alle quattro telecamere che “guardano” cosa accade attorno al veicolo permette di orientarsi nelle manovre di parcheggio e in retromarcia.



Nissan Qashqai si rinnova



ProPILOT è già disponibile su Nissan LEAF e su tutte le versioni di Nissan Qashqai, il crossover Nissan. Qashqai è ora disponibile con nuove motorizzazioni benzina e diesel, in abbinamento a cambio manuale a cinque o sei marce, cambi automatici Xtronic e DCT (doppia frizione), con la possibilità di scegliere fra due o quattro ruote motrici. Per i clienti che preferiscono le motorizzazioni a benzina, Nissan Qashqai è disponibile con un nuovo motore da 1,3 litri declinato nelle versioni da 140 CV e 160 CV, con trasmissione manuale a sei marce e con cambio automatico DCT a sette rapporti (DCT disponibile solo per la versione da 160 CV). Anche per chi sceglie il diesel sono disponibili due motori, ma con cilindrate oltre che potenze diverse. Un dCi da 1,5 litri e 115 CV, disponibile con cambio manuale a cinque marce o con trasmissione automatica DCT a sette velocità e trazione 2WD. Il nuovo propulsore si arricchisce di un’inedita funzione di overboost, che eroga 5 CV e 25 Nm di coppia in più per un massimo di 15 secondi. E un dCi da 1,7 litri, in grado di erogare 150 CV di potenza e 340 Nm di coppia (35 CV e 55 Nm in più rispetto al 1,5). Questo motore è disponibile su Qashqai in tre varianti: con cambio manuale a sei marce con trazione 2WD/4WD e cambio automatico Xtronic CVT con trazione 4WD. Nuovo anche il sistema di Infotainment NissanConnect, dotato di Apple CarPlay e Android Auto, di serie a partire dalla versione Acenta. Disponibili nuove funzioni tra cui: il riconoscimento vocale, la schermata home personalizzabile, la ricerca su una singola riga, la funzione Find My Car e aggiornamenti software disponibili tramite smartphone o Wi-fi.