Nissan Qashqai crede ancora nel diesel

Il fenomeno Nissan Qashqai (è il SUV/crossover più venduto in Europa), ora è disponibile con nuove motorizzazioni diesel, abbinate a un cambio manuale a sei marce, oppure a cambi automatici Xtronic e DCT (doppia frizione) e con la possibilità di scegliere fra due o quattro ruote motrici.

Il motivo di questa scelta? Lo spiega Jean-Philippe Roux, General Manager della divisione crossover di Nissan Europe: “La domanda di motori diesel per Nissan Qashqai è consistente, in particolare da parte di clienti che percorrono molti chilometri o che hanno la necessità di una coppia elevata, ad esempio per operazioni di traino. Con il lancio di questi nuovi propulsori diesel, efficienti e con ottime prestazioni, continueremo a soddisfare le loro esigenze di guida”.

Insomma, se i clienti chiedono, i costruttori devono dare. Ecco quindi che al centro della nuova gamma motori si piazza l’unità dCi da 1,7 litri, capace di erogare 150 CV di potenza e 340 Nm di coppia (35 CV e 55 Nm in più rispetto al motore diesel da 1,5 litri recentemente aggiornato), in grado di garantire una guida fluida e un’accelerazione brillante.

Le novità tecniche del dCi 1,7 litri

Quando si parla di nuovi motori, generalmente si pensa ad un alleggerimento strutturale, ad una variazione della potenza o della coppia. In realtà, nel caso di questo nuovo diesel, le novità tecniche sono davvero tante e importanti, a partire dalla turbina a geometria variabile per prestazioni ottimizzate su tutto il range di giri; è stata cambiata dell’olio, adesso a portata variabile per ridurre il consumo di carburante; un grande intervento è stato fatto nel ricircolo dei gas di scarico, adesso più efficiente per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx);

è stato inserito il sistema di raffreddamento ad acqua (WCAC - Water Charge Air Cooler) nel collettore di aspirazione per ridurre la temperatura e la pressione dell’aria nel cilindro, ottimizzando l’efficienza della combustione ed è stato utilizzato un catalizzatore selettivo (SCR - Selective Catalytic Reduction) che si serve dell’AdBlue per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx).

Il nuovo diesel da 1,7 litri è disponibile su Qashqai in tre varianti: cambio manuale a sei marce con trazione 2WD/4WD e cambio automatico Xtronic CVT con trazione 4WD.

Modificato anche l’affidabile dCi da 1,5 litri e 115 CV

Motore che piace non si cambia ma si aggiorna. Così, l’affidabilissimo dCi da 1,5 litri e 115 CV, non solo non viene mandato in pensione ma addirittura viene ottimizzato, rendendolo ora disponibile anche in abbinamento alla trasmissione automatica DCT a sette rapporti e trazione 2WD. Il cambio DCT offre un’esperienza di guida più diretta, dinamica, con migliori accelerazioni da fermi e un’erogazione fluida della potenza. Migliora anche l’efficienza grazie al sistema di raffreddamento comandato elettricamente in base alla temperatura e al selettore dei rapporti di tipo elettro-meccanico. Il DCT offre ai clienti, sia privati che business, alcuni vantaggi, come un cambio di marcia immediato, senza alcuna perdita di potenza. Inoltre, l’assenza del convertitore di coppia rende l’erogazione della potenza più diretta e la guida più piacevole.