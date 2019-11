Auto e Motori

Mercoledì, 6 novembre 2019 - 10:34:00 Nissan rinnova i suoi commerciali NV300 e NV400 Nuovi motori per Nissan NV300 e NV400, ora conformi alla normativa Euro 6d-Temp, in linea con i più recenti requisiti in materia di emissioni.

Guarda la gallery Nissan rinnova la sua gamma dei commerciali NV300 e NV400, con motori più efficienti, nuovi interni e tecnologie che migliorano la guida e l’esperienza a bordo. I nuovi propulsori, più ecologici e con ridotte emissioni di NOx, sono conformi agli standard Euro 6d-Temp. Motori efficienti e nuovo cambio a doppia frizione NV300 Nissan NV300 è un veicolo solido destinato al trasporto di merci o passeggeri, contraddistinto da grande capienza e comfort. I nuovi motori da 170 cv e 145 cv e il nuovo cambio automatico a doppia frizione (DCT), che offre piacere di guida ed efficienza nei consumi, ampliano l’offerta per i clienti, che ora possono scegliere fra sei versioni: 170 CV (cambio manuale e automatico)

145 CV (cambio manuale e automatico)

120 CV (cambio manuale)

95 CV (solo per le versioni van) NV400 NV400, disponibile in diverse configurazioni (Van e Chassis Cab), è un van che offre un’ampia gamma di personalizzazioni in base alle esigenze professionali dei clienti. Equipaggiato con lo stesso motore diesel da 2,3 litri del pick-up Navara, NV400 sfoggia la nuova griglia frontale che conferisce al mezzo un aspetto ancora più grintoso. Sono disponibili otto versioni: 180 CV (cambio manuale e automatico) – nuova motorizzazione

150 CV (cambio manuale e automatico) – nuova motorizzazione

135 CV (cambio manuale) – nuova motorizzazione

165 CV (cambio manuale)

145 CV (cambio manuale)

130 CV (cambio manuale) Abitacolo accogliente e comfort di guida migliorato NV400 L’abitacolo di NV400, totalmente rivisto, offre maggiore comfort grazie ad una serie di modifiche tra cui: nuovo design della plancia e del volante per una maggiore ergonomia e un’estetica più accattivante;

vassoio estraibile e capienti scomparti nelle portiere offrono più spazio per riporre e appoggiare gli oggetti;

ricarica wireless e mirroring degli smartphone semplificano e migliorano la vita a bordo. NV300 Anche gli interni di NV300 sono stati sottoposti a un radicale restyling, che si concretizza nell’esclusivo tessuto dei sedili, nelle finiture cromate satinate, nel nuovo colore della plancia (nero anziché grigio) e nelle nuove dotazioni, tra cui un sistema audio DAB di nuova generazione. Tecnologia e connettività di livello superiore Nuovi livelli di connettività a bordo di NV300 e NV400 rendono i viaggi a lunga percorrenza più facili e piacevoli. Entrambi i veicoli sono dotati di tecnologia Android Auto e Apple CarPlay, sistema di infotainment con touchscreen da 7’’ con nuova interfaccia grafica più intuitiva e funzionale. Su NV400 sono ora disponibili tecnologie Nissan Intelligent Mobility per il comfort e la sicurezza, quali ad esempio: Front Park Assist, Blind Spot Warning e Side Wind & Lane Departure Alert. A queste si aggiungono luci e tergicristalli automatici, Rear Park Assist, retrocamera e Hill Start Assist. Infine, per una maggiore sicurezza nell’area di carico, le portiere laterali e posteriori integrano serrature aggiuntive. Paolo D’Ettore, Direttore Light Commercial Vehicles (LCV) Nissan Europa, ha dichiarato: “Il nuovo cambio a doppia frizione introdotto su NV300 offre un’accelerazione più fluida e una maggiore efficienza dei consumi. Questo ha permesso a Nissan di migliorare notevolmente il comfort di guida complessivo e le performance del motore”. D’Ettore ha poi aggiunto: “Sappiamo che mantenere un costo totale di gestione basso senza sacrificare caratteristiche essenziali come comfort, sicurezza e tecnologia è fondamentale per i possessori di veicoli commerciali, che trascorrono tantissimo tempo alla guida. Ecco perché continuiamo a migliorare la nostra intera gamma LCV nell’ambito della promessa al cliente ‘Your Future Guaranteed’. Un impegno dimostrato dalle versioni rinnovate di NV300 e NV400, che rispetto ai modelli precedenti risultano più vantaggiose economicamente, più confortevoli e più connesse che mai”. Come tutti i veicoli commerciali leggeri a marchio Nissan, le gamme rinnovate di NV300 e NV400 godono di una “garanzia paneuropea” di cinque anni, che offre ai clienti tutta la sicurezza e l’affidabilità di cui hanno bisogno in qualsiasi momento.